112 Acil çağrı merkezi yeni personellerini arıyor! Başvuru şartları tek tek duyuruldu!







112 ÇAĞRI MERKEZİ İSTİHDAM 2023







ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONEL ALIMI BAŞVURU FORMU VE ŞARTLARI

112 Çağrı merkezi personel alımı için harekete geçildi. Çağrı karşılama personel alımına nasıl başvurulur? Başvuru şartları neler? Başvuru tarihi ne zaman ve hangi tarihte yayınlanacak? Çağrı merkezi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şekli ve koşulları nelerdir? Soruları merak konusu oldu.Vatandaşlar 112 acil çağrı karşılama çalışanı başvuruları için beklemeye başladı. En son 2019 yılında gerçekleştirilen 1.200 sözleşmeli personel alımı için beklentiler devam ediyor. Son olarak lise, önlisans ve lisans KPSS kamu personeli seçme sınavının ardından sonuçların açıklanması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı başkanlığını yürüten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son aylarda katıldığı canlı programda 112 acil durum merkezinin istihdam edildiğini, ihtiyaç olduğunu ve bu konuyla ilgili çalışmaların başlatıldığını belirtti. Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, mezun olduktan sonra işe alınan kadroların, tecrübeli olduğu ve mezun olduğu bölümden yapılacağını sözlerine ekledi. Şubat-Mart aylarında İçişleri Bakanlığı 11 acil müdahale merkezine personel alımı yapacak.Her personel alımında olduğu gibi vatandaşlar 112 acil servis personeli alımı yaparken İçişleri Bakanlığı'nın istediği şartları taşımak zorundadır. Vatandaşların bu başvuru formunu doldurmaları için gerekenler nelerdir? • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması • Kamu haklarından mahrum olmaması • Erkek adaylarda askerlik görevi; askerlikle herhangi bir ilişiğinin olmaması, askerlik çağına gelmemiş olması veya askerlik çağına gelip askerlik görevini yerine getirmiş olması, askerlikten muaf olması • TCK’nin 53. Maddesine göre görevini sürekli olarak yaparken bu görevi yapmasına engel olacak herhangi bir akıl hastalığının olmaması • Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olması • KPSS’den en az 60 puana sahip olması • Başvuruda bulunacağı kadroda gereken görevleri yürütmesi açısından herhangi bir engelin olmaması Başvurular açıkken başvuru tarihi yayınlanmamakla birlikte İŞKUR üzerinden yapıldığı bilgisi de bulunmaktadır. Bu nedenle İŞKUR'a kaydınız yoksa bilgilerinizi bir an önce doldurmanız ve kayıt olmanız gerekmektedir. Ayrıca bu başvurular e-devlet portalında İçişleri Bakanlığı sekmelerinde yer almakta ve başvuruların buradan yapılabileceği söylenmektedir.