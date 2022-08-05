12,5 yıl prim günü ödeyene emeklilik hakkı!













Bağ-Kur'lu çalışanlar da faydalanabilir!

Hemen hemen tüm çalışanların hayali, yıllarca çalıştıktan sonra emekli olmak ve sonraki hayatını maaşını alarak yaşamak. Bu kapsamda konulan yasalar gereği ise emekli olabilmek için prim gün sayısı, sigortalı olan süresiyle birlikte yaş şartını da yerine getirmek gerekiyor. Prim günü ilgili gereken şartları oluşturamayanlara daha az süre ile emekli olma olanağı da sunuluyor. Bu kapsamda devreye ilk işe başlama tarihi giriyor. Günümüzde 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk işe başlayanların sayıları arasında bir hayli fazla. Bu tarihler aralığında sigortalı olarak işe başlayanlar 4500 gün prim ödeyerek yani 12.5 yıl ile yaşlılıktan kısmi emekli olmak hakkında sahip olabiliyor.Yukarıdaki tarih aralığında sigortası başlayan kadın çalışanların kısmi emeklilik hakkında sahip olabilmeleri için 4500 gün sayısı ile birlikte 58 yaşını tamamlaması gerekiyor. Ayrıca 25 yıldan beri sigortalı olması şartı da var. 12.5 yılla emekli olmak isteyen erkek çalışanlardan ise 60 yaş şartı ve yine 25 yıl sigorta süresi isteniyor. Bu şartları taşıyanlar en az 4500 gün prim ile emekli olabiliyorlar.8 Eylül 1999 tarihi öncesinde Bağ-Kur girişi olanlar yaştan emekli olabilmek için 5400 gün ile birlikte 56 yaşı doldurmak zorundalar. Erkek çalışanlar da 5400 gün ile 58 yaşını tamamlamalı. 8 Eylül 1999'dan sonra ve 30 Nisan 2008 tarihinden önce Bağ-kur sistemine kayıtlı olan kadın çalışanlar ise 5400 gün 60 yaş şartını yerine getirirken erkek çalışanlar da 5400 gün 62 yaşı tamamlaması isteniyor. 1 Mayıs 2008'den sonra Bağ-kur sistemine giren kadın çalışan emekli olabilmek için 5400 günü doldurduktan sonra 61 yaşı, erkek çalışanlar ise 5400 günü doldurduktan sonra 63 yaşını beklemeleri gerekiyor.