12,5 yıl prim günü ödeyene emeklilik hakkı!

Hemen hemen tüm çalışanların hayali, yıllarca çalıştıktan sonra emekli olmak ve sonraki hayatını maaşını alarak yaşamak. Bu kapsamda konulan yasalar gereği ise emekli olabilmek için prim gün sayısı, sigortalı olan süresiyle birlikte yaş şartını da yerine getirmek gerekiyor. Prim günü ilgili gereken şartları oluşturamayanlara daha az süre ile emekli olma olanağı da sunuluyor. Bu kapsamda devreye ilk işe başlama tarihi giriyor. Günümüzde 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk işe başlayanların sayıları arasında bir hayli fazla. Bu tarihler aralığında sigortalı olarak işe başlayanlar 4500 gün prim ödeyerek yani 12.5 yıl ile yaşlılıktan kısmi emekli olmak hakkında sahip olabiliyor.
Yukarıdaki tarih aralığında sigortası başlayan kadın çalışanların kısmi emeklilik hakkında sahip olabilmeleri için 4500 gün sayısı ile birlikte 58 yaşını tamamlaması gerekiyor. Ayrıca 25 yıldan beri sigortalı olması şartı da var. 12.5 yılla emekli olmak isteyen erkek çalışanlardan ise 60 yaş şartı ve yine 25 yıl sigorta süresi isteniyor. Bu şartları taşıyanlar en az 4500 gün prim ile emekli olabiliyorlar.