12 ay yapan 51 bin TL alacak! Bu kişilere her ay en az 8500 TL maaş bağlanıyor: Süreyi uzatan kazanıyor







Asker ve astsubaylar için zorunlu askerlik süresi 6 aya indirildi. Yedek astlar için 7 ay olarak tanımlanmaktadır.







Aileler geride kalmasın! Ek 51.000 TL asgari ücretle ödenecek! 6+6 kim alırsa cebi dolu olur. Askerliğini 6 ay tamamlayıp bir yıla kadar uzatanlara 51 bin TL tazminat ödeneceği belirtildi. Ek ödeme ve ilave yükleme detayları haberimizde... İşte detaylar...Asgari ücret bu tutarları belirlemektedir. Daha önce 5 bin 500 TL olan ödemeler yeni artışla 8 bin 500 TL oldu. Bu meblağ askerlik süresini uzatan asker, astsubaylara ödenir. Çavuşların sayısı daha da fazlaydı. Askerliğini yenileyenler için 6 ay süreyle alınan miktar 51.000 TL'dir. Ayrıca ikinci ay sigorta parası devlet tarafından ödenir. Gaziantep, Şanlıurfa, Ağrı, Iğdır, Hatay, Şırnak, Kilis, Mardin, Van, Ağrı ve Hakkari gibi illerdeki misyonlar için de ek ödeme ve talepler geçerlidir.Askerlik hizmeti için verilen diğer haklarda şunlarda var.. Askerlik diğer haklarla birlikte verilir. Bunlar: Askerlik yapanların ailelerine yardım. Öğrenciler için ekstra puan. Öncelik TOKİ sakinlerine verildi. Ücretsiz ulaşım gibi haklarınız da var.