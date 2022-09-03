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03 Eylül 2022 - 18:59

12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Bulgaristan'ı 101-87'lik skorla mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

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03 Eylül 2022 - 18:59
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12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı


2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Tiflis Arena'da Bulgaristan ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar mücadeleye Shane Larkin, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Yiğitcan Saybir ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını milliler 52-50'lik skorla geride tamamladı. İkinci yarıda hücumda ve savunmada saha iyi oynayan A Milli Takım, parkeden 101-87'lik skorla galip ayrıldı ve grupta 2'de 2 yaptı.



Millilerde; Cedi Osman 25, Alperen Şengün 20 ve Shane Larkin 13 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Bulgaristan'da ise Aleksandar Vezenkov 28 sayıyla oynadı. Karşılaşmayı TBF Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri takip etti. A Milli Erkek Basketbol Takımı grubundaki üçüncü maçında yarın TSİ 20.00'de ev sahibi Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

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