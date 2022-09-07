12 Dev Adam İspanya yenilgisiyle grubu ikinci tamamladı!













Zorlu geçen ikinci yarı





A Milli Erkek basketbol milli takımı, 2022 FIBA ​​Avrupa Şampiyonası A Grubu son maçında İspanya'ya 72-69 mağlup oldu ve grubu ikinci sırada tamamladı. Karşılıklı basket atışları ile başlayan karşılaşmada A Milliler 5. dakikayı 9-7 üstün olarak geçtiler. Her iki takım da çok kontrolü oynarken ilk periyotta ay-yıldızlı oyuncular Cedi Osman ve Alperen Şengün, İspanya da Willy Hernangomez ve Brizuela ile takımlar sayılarını buldular. A Milli Takım, aldığı sayılarla periyodu 18-17 önde tamamladı.İkinci periyot başladıktan sonra A Milliler Şehmus Hazer ve Alperen Şengün ile sayı üretti. İspanya takımında Juancho Hernangomez ve Saiz ise bu sayılara karşılık verirken 19'uncu dakika başlarında 34-29 öne geçti. Ay-yıldızlı takım, bazı drumlarda savunmada sorun yaşadı ribaunt almakta zorlandığı için de ilk yarıyı 38-34 geride kalarak kapatmak zorunda kaldı.İkinci yarıya hızlı başlayan A Milli Takım'dan Furkan Korkmaz ve Shane Larkin, rakip potaya attığı basketler ile 25. dakikada Türkiye'yi 45-43 öne geçiriken hücumda yaşanan kayıpla İspanya ay-yıldızlı takım karşısında üstünlük sağladı ve son çeyreğe 56-50 önde girmeyi başardı.Son dakikalara kadar etkili bir oyun sergilemeye çalışan A Milliler İspanya'nın son dakikaya 69-65 önde girmesine engel olamadı. Cedi Osman, karşılaşmanın bitmesine son 48 saniye kala skoru 69-68 yaparken bitime 22.6 saniye kaldığında İspanya atağa geçti ve Willy Hernangomez'in serbest atışından aldığı sayıyla 68-71 skorunu kaydetti. Kalan sürenin içinde ise A Milli Takım'ın dönüş yapmasına kesinlikle izin vermeyen İspanya takımı salondan 72-69 galip ayrıldı.