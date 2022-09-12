12 Eylül darbesinin izini silemiyor













12 Eylül'de vatanı sevmekten başka hiçbir suçu olmadığı halde cezaevinde olduğunu söyleyen Mustafa Karatoprak, darbelerin yanlış olduğunu seçimle gelenin seçimle gitmesi gerektiği dile getirdi. Karatoprak, “O dönemde büyük bir travma yaşadık. Ülkücüler hiçbir zaman bir suç işlemedi ancak bu ülkeyi sevmek suçsa biz hala suç işliyoruz. Ne olduysa 1944'den sonra oldu. Yoksa bu Asım'ın neslini bozmaya uğraşan bu millete zincir vuran insanların hiçbiri kadim olamayacaklar. Hiçbir zaman da bu zinciri kıramayacaklar. 12 Eylül'de ceza evindeydik. Her an ölüm bekledik. Darağacına çıkacak gibi hiç acımadan 1 sağcı 1 solcu olarak insanları astılar. Biz kefenimizi giydik bekledik. Allah ömür verdi o ömürle de çıktık. Neticede her her halükarda bu millete 12 Eylüller, 1960'ları yani ihtilalleri göstermesin. Artık bu milletin seçtiği, seçildiği insanlar kadim olsun, oldukça verimli geçiren olsun. Başarısız olsa bile bu insanlar dersini verir. Oy ile geldiyse oyla da gider. Yani bu iş sandıkta bitmeli. Silahların gölgesinde değil. Sandıkla gelen sandıkla gitmeli. Silahların gölgesinde gidecek varsa Amerikan oğlanlarıdır. Sandıkta kazanan insanları darbelerle indirmeye kalkarsan dersini alırsın. Bu millet artık uyandı. Nasıl 15 Temmuz'da aldılarsa, şimdi de alırlar” şeklinde konuştu. Karatoprak, “İhtilalleri tasvip etmiyoruz. Bu milletinde artık uyandığına inanıyoruz. Amerika ve Avrupa iyi yaşayacak diye bu milleti rezil rüsva etmenin bir manası yok. Bu millet artık uyandı. Ülkücüler her an vardı ve var olamaya da devam edecek. Çünkü biz ölüme gülerek giden bir nesiliz biz. Kucağımızda 3 tane şehidimiz vardı. Kardeşi kardeşe kırdırtan bir olay. 14-15 yaşındaki gençlerin omzuna sağcısı, solcusu demeden bir sorumluluk yüklendiğinde bu sorumluluğun bilincinde olarak biz vatan sevgisiyle çıktık. Ölmekten de korkmadık. Bizi sağcı olarak, solcu olarak, Türk- Kürt olarak birbirimize düşürdü. Bu düşürmenin neticesinde yine oldukça verimli geçiren olamadılar. Bu tür tezgahlara gençlerimizi nasıl ve nerede düşüreceklerini çok iyi biliyorlar. Bugün PKK'nın yaptığı gibi dağa kaçırarak, kandırılarak kullanmaya çalışıyorlar. Sokak her an için tekin değil: Ben evladıma ve tanıdığım bütün gençlere söylediğim bu oyuna Allah rızası için gelmeyin. Ailelerinin sözünden çıkamamaları, sokaklarda işimiz yok. Sokaklar bize hiçbir zaman bir şey vermedi. Hep canımız yandı” şeklinde konuştu.