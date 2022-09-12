GÜNDEM
12 Eylül 2022 - 09:45

12 Eylül'e inat avukat oldu

12 Eylül 1980 ihtilalinde henüz 22 yaşında iken MHP davasından cezaevine giren Av.Vejdet Ersoy, 11 yıl cezaevinde yattıktan sonra onur meselesi yaparak hukuk fakültesini bitirip avukat oldu.

GÜNDEM
12 Eylül 2022 - 09:45
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
12 Eylül’e inat avukat oldu


Av. Vejdet Ersoy, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi iken 12 Eylül ihtilali oldu. İhtilalin ardından ülkücü görüşe sahip olduğu için askerler tarafından gözaltına alındı. Askeri hakimlerin olduğu mahkemede MHP davasından yargılanarak 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 22 yaşında girdiği cezaevini ‘Taş Medrese' olarak gördü. Mamak Cezaevi B Blokta ülkücülerin başkanlığını yaptı. Daha sonra geçtiği Bursa Özel Tip Cezaevi'nde de ülkücülerin başkanı oldu. Aynı dönemde ülkücülerin cezaevinden çıkardığı ‘Bizim Dergah' dergisinin genel yayın koordinatörlüğünü yaptı. Daha ilginç olanı ise, eşi ile cezaevinde evlendi.



Köy Hizmetlerinde bekçilik yaptı

1991 yılında 11 yıl sonra cezaevinden çıktığında ilk işi yarım kalan hukuk fakültesini tamamlamak olan Vejdet Ersoy, bir yandan geri kalan derslerine devam ederken bir yandan da o zaman faaliyet gösteren Köy Hizmetleri Müdürlüğünün giriş kapısında iki yıl bekçilik yaptı. 1994 yılında fakülteyi bitiren ve stajını tamamlayan Ersoy, aynı yıl avukatlık ruhsatını alarak 12 Eylül'ün yarım bıraktığı hayalini tamamlamayı başardı. Ruhsatını almasının ardından Ordu Belediyesinde kurum avukatlığı yapmaya başlayan Ersoy, son 3 yıldır kendisine ait Hukuk Bürosu ile avukatlık mesleğini sürdürüyor.

Annesinin ismi Adalet

Av. Vejdet Ersoy, 12 Eylül ile adaletsizliğini görüp yaşadıktan sonra adalet kavramının ne demek olduğunu daha başarılı anladığını, bu yüzden cezaevinde iken avukatlığı onur meselesi haline getirdiğini söyledi. Ersoy, “Babam adaletli bir insandı. Adalet kavramını çok önemserdi. Düşünün, rahmetli annemin ismi bile Adalet idi. Babam hep avukat olmamı istedi. Ben de kendisine söz verdim. Hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi iken bir sabah gelip beni aldılar. 11 yıl cezaevinde yattım. Çok zorluklara, çok sıkıntılara katlandık. Açıkçası ömrümüzden ömür gitti. Bu arada cezaevinde evlendim. Cezaevinden çıktıktan sonra hukuk fakültesini bitirmeyi onur meselesi yaptım. Bir yandan bekçilik yaptım bir yandan da kalan derslerimi çalışıp avukatlık ruhsatını aldım. Ruhsatı alır almaz babama götürdüm. Babam ruhsatı gördükten bir müddet sonra vefat etti. 27 yıl oldu, Allah'a şükür ekmeğimizi mesleğimizden yiyoruz” dedi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
EYT için düğmeye basıldı, çalışmalar hızlandı! O tarihten itibaren başlıyor! Emeklilik işlemleri HİTAP'dan yapılacak
EYT için düğmeye basıldı, çalışmalar hızlandı! O tarihten itibaren başlıyor! Emeklilik işlemleri HİTAP'dan yapılacak
Bakanlık ödenecek desteği açıkladı Bu yıl için tam 1325 TL ödeme yapılacak! Ödemeler yarın başlıyor, hesaplarınızı kontrol edin!
Bakanlık ödenecek desteği açıkladı Bu yıl için tam 1325 TL ödeme yapılacak! Ödemeler yarın başlıyor, hesaplarınızı kontrol edin!
Yaşar ne yaşar ne yaşamaz filmi Elazığ’da gerçek oldu, 21 yıldır kimliği olmadan yaşıyor
Yaşar ne yaşar ne yaşamaz filmi Elazığ’da gerçek oldu, 21 yıldır kimliği olmadan yaşıyor
Türkeş’in doktoru Kaptanoğlu, 12 Eylül sonrası hastanedeki tutukluluk günlerini ve kaçırma planlarını İHA’ya anlattı
Türkeş’in doktoru Kaptanoğlu, 12 Eylül sonrası hastanedeki tutukluluk günlerini ve kaçırma planlarını İHA’ya anlattı
Çocuğunuz okula gidiyor ise devletten müjdeli haber var! 2 bin 300 lira kırtasiye destek ödemesi başlıyor! Başvuru tarihi belli oldu! İhtiyaç sahipleri sakın kaçırmayın!
Çocuğunuz okula gidiyor ise devletten müjdeli haber var! 2 bin 300 lira kırtasiye destek ödemesi başlıyor! Başvuru tarihi belli oldu! İhtiyaç sahipleri sakın kaçırmayın!
İETT şoförü aracını yol ortasında bırakıp düğüne gidince trafik karıştı
İETT şoförü aracını yol ortasında bırakıp düğüne gidince trafik karıştı
Son Haberler
Sözleşmeli personeller dikkat! Kadro için geri sayım başladı! Tam 600 bin kişiyi kapsayan düzenleme için o tarihte çalışmalar başlıyor
Sözleşmeli personeller dikkat! Kadro için geri sayım başladı! Tam...
Güneş Enerjisi Nedir? Faydaları Nelerdir?
Güneş Enerjisi Nedir? Faydaları Nelerdir?
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren destek paketi resmen duyruldu! Öğrencisi olan herkese geri ödemesiz aylık 2 bin 300 TL ödeme için Bakanlık hareket geçti! İşte şartlar
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren destek paketi resmen duyruldu! Öğrencisi...
Ehliyet sahipleri dikkat! Bakanlık son tarih için uyardı! 31 Aralık 2022'den önce bunu yapmayana cezası var! Eskisi artık geçersiz olacak
Ehliyet sahipleri dikkat! Bakanlık son tarih için uyardı! 31 Aralık...
EYT için düğmeye basıldı, çalışmalar hızlandı! O tarihten itibaren başlıyor! Emeklilik işlemleri HİTAP'dan yapılacak
EYT için düğmeye basıldı, çalışmalar hızlandı! O tarihten itibaren...
Aile Bakanlığı 7.200 TL ödeme desteği başlattı, üstelik anında ödeniyor! İhtiyaç sahipleri işte o ödemenin şartları ve detaylar
Aile Bakanlığı 7.200 TL ödeme desteği başlattı, üstelik anında...
Bakanlık ödenecek desteği açıkladı Bu yıl için tam 1325 TL ödeme yapılacak! Ödemeler yarın başlıyor, hesaplarınızı kontrol edin!
Bakanlık ödenecek desteği açıkladı Bu yıl için tam 1325 TL ödeme...
Dünyaca ünlü mimar, Mimar Sinan’ın eserlerine hayran kaldı
Dünyaca ünlü mimar, Mimar Sinan’ın eserlerine hayran kaldı
Promosyon için acele etmeyin! O tarihten sonra zamlanacak! Ödemeler 10 bin TL'nin üzerine çıkacak
Promosyon için acele etmeyin! O tarihten sonra zamlanacak! Ödemeler...
Nazilli’de ilginç soruşturma
Nazilli’de ilginç soruşturma
Hateks Avrupa'da büyüme atağına geçti
Hateks Avrupa'da büyüme atağına geçti
'Ozon tedavisi bağışıklık sistemini güçlendiriyor'
'Ozon tedavisi bağışıklık sistemini güçlendiriyor'
'Taş Medreseli Ülkücüler' 42 yıl sonra Denizli’de buluştu
'Taş Medreseli Ülkücüler' 42 yıl sonra Denizli’de buluştu
Kazada anne babasını kaybeden çocukları polis okula götürdü
Kazada anne babasını kaybeden çocukları polis okula götürdü
Okullarda maske takmak zorunlu mu? Ders ve teneffüslerde maske takılacak mı? Bakan Koca'dan merak edilen konu için açıklama
Okullarda maske takmak zorunlu mu? Ders ve teneffüslerde maske takılacak...