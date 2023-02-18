12 gün sonra cansız bedeni bulundu! Taha Duymaz'ın ölmeden önce son sözleri herkesi ağlattı!













Yemek videolarıyla ün kazanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın ölümü yankı uyandırdı. Duymaz, Hatay'da meydana gelen şiddetli depremin ardından enkaz altında cansız bir şekilde bulundu. Kurtarma ekibinin tüm çabalarına rağmen, akrabasının evinin enkazı altında kalan Duymaz'ı kurtaramadılar.Duymaz'ın ölüm haberinin ardından, influencerlar ve ünlüler Duymaz'ın hikayesine dikkat çekmek için sosyal medyada seferber oldu. Sosyal medyanın önde gelen isimlerinden Ümran Avcu, Duymaz'ın dokunaklı bir videosunu paylaştı ve bu video kısa sürede viral oldu. Videoda Duymaz'ın geleceğe dair belirsiz bakış açısını ifade ettiği duyuluyor: "Geleceği göremiyorum, yarına kadar kalacak mıyım bilmiyorum. Bu kafadayım, daha az yaşayacağımı düşünüyorum, bu kafadayım, gelecek için plan yapmıyorum." Video, Duymaz'ın trajedi karşısındaki insanlığını ve kırılganlığını sergilediği için birçok kişi üzerinde derin bir etki bıraktı.