12 gündür göçük altındaydı! Genç fenomen Taha Duymaz'dan acı haber: Enkaz altında cansız bedenine ulaşıldı..

Instagram'da yaptığı yemeklerin videolarını yayınlayarak kısa sürede bir üne kavuşan Taha Duymaz, Hatay'da meydana gelen deprem nedeniyle enkaz altında kaldı.
Arama kurtarma ekipler, depremin ilk gününden itibaren başlattıkları kurtarma çalışmalarının 12. gününde Taha Duymaz ile kızkardeşi Melek Duymaz'ın cansız bedenlerine ulaştılar.
TAHA DUYMAZ’DAN ACI HABERSekiz katlı bir binanın giriş katında bulunan Taha Duymaz ile kardeşleri Melek ve Umut'un bulunduğu bina deprem sırasında yerle bir olmuştu. Taha Duymaz'dan ise o andan itibaren bir daha haber alınamadı.
Taha Duymaz'ın kurtarılması için çok sayıda çağrı yapılırken çöken binanın üzerine başka binalar da yıkıldığı için kurtarma ekiplerinin işi son derece zordu. Bugün Taha Duymaz ve kardeşinden üzücü bir haber alındı.
Taha Duymaz'ın yakın arkadaşlarından birisi olan Ragıp Narin, haberi duyurmak için Instagram hesabını kullandı. Duymaz'ın bulunduğu binadaki arama kurtarma çalışmalarını takip eden Narin, yaptığı paylaşımda "Başımız sağolsun" ifadesini kullandı.
Taha Duymaz, 6 Şubat depreminden bu yana kardeşi, teyzesi ve eniştesiyle Antakya'nın enkazı altındaydı.