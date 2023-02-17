GÜNDEM
17 Şubat 2023 - 14:43

12 gündür göçük altındaydı! Genç fenomen Taha Duymaz'dan acı haber: Enkaz altında cansız bedenine ulaşıldı..

Sosyal medyada yaptığı yemek videolarıyla kısa sürede fenomen haline gelen Taha Duymaz, Hatay'da meydana gelen depremde enkaz altında kalmıştı. Yağılan arama kurtarma çalışmalarında Taha Duymaz ve kardeşi Melek Duymaz'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

GÜNDEM
17 Şubat 2023 - 14:43
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12 gündür göçük altındaydı! Genç fenomen Taha Duymaz'dan acı haber: Enkaz altında cansız bedenine ulaşıldı..
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Instagram'da yaptığı yemeklerin videolarını yayınlayarak kısa sürede bir üne kavuşan Taha Duymaz, Hatay'da meydana gelen deprem nedeniyle enkaz altında kaldı. 

Taha Duymaz'dan acı haber



Arama kurtarma ekipler, depremin ilk gününden itibaren başlattıkları kurtarma çalışmalarının 12. gününde Taha Duymaz ile kızkardeşi Melek Duymaz'ın cansız bedenlerine ulaştılar.

Taha Duymaz'dan acı haber

TAHA DUYMAZ’DAN ACI HABER

Sekiz katlı bir binanın giriş katında bulunan Taha Duymaz ile kardeşleri Melek ve Umut'un bulunduğu bina deprem sırasında yerle bir olmuştu. Taha Duymaz'dan ise o andan itibaren bir daha haber alınamadı. 

Taha Duymaz'dan acı haber

Taha Duymaz'ın kurtarılması için çok sayıda çağrı yapılırken çöken binanın üzerine başka binalar da yıkıldığı için kurtarma ekiplerinin işi son derece zordu. Bugün Taha Duymaz ve kardeşinden üzücü bir haber alındı.

Taha Duymaz'dan acı haber

Taha Duymaz'ın yakın arkadaşlarından birisi olan Ragıp Narin, haberi duyurmak için Instagram hesabını kullandı. Duymaz'ın bulunduğu binadaki arama kurtarma çalışmalarını takip eden Narin, yaptığı paylaşımda "Başımız sağolsun" ifadesini kullandı. 

Taha Duymaz'dan acı haber

Taha Duymaz, 6 Şubat depreminden bu yana kardeşi, teyzesi ve eniştesiyle Antakya'nın enkazı altındaydı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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