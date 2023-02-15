12. sınıf ve mezun öğrenciler dikkat! YKS'de bu konulardan sorumlu olacaklar: Bakanlık yeni konuları duyurdu!

MEB YKS Başlıklarını Belirledi. Türkiye'de üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerin girdiği resmi sınav "Yükseköğretim Kurumları Sınavı" (YKS) olarak adlandırılır. Bu sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda bir kez düzenlenir ve üniversiteye giriş için gerekli olan puanları belirler. YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç bölümden oluşur. TYT, tüm öğrencilerin girdiği, Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri derslerinden sorular içeren bir testtir. AYT, öğrencilerin tercih ettikleri alanlardan sorular içeren bir testtir ve YDT ise yabancı dil seviyesini ölçen bir testtir. Sınav sonuçlarına göre öğrenciler üniversitelerin bölümlerine yerleştirilir.
YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı), Türkiye'de üniversiteye giriş için yapılan bir sınavdır. ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından her yıl gerçekleştirilir ve lisans programlarına yerleştirme yapılır. Sınav üç oturumdan oluşur: TYT (Temel Yeterlilik Testi), AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil Testi). MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ÖSYM tarafından belirlenen derslerin konu, kazanım ve açıklamaları Bakanlık resmi sitesinde yayınlandı. Sınava hazırlanan öğrenciler, belirlenen konu ve kazanımlara Bakanlık sitesinden ulaşabilirler. Siteye direkt olarak ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.