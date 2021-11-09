YAŞAM
09 Kasım 2021 - 23:24
Güncelleme: 09 Kasım 2021 - 23:30

12 yaşındaki çocuk yanlışlıkla eniştesini vurdu

Van'da tüfekle oynayan 12 yaşındaki çocuk evlerine misafirliğe gelen eniştesini yanlışlıkla vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralı enişte hayatını kaybetti.

YAŞAM
09 Kasım 2021 - 23:24
Güncelleme: 09 Kasım 2021 - 23:30
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
12 yaşındaki çocuk yanlışlıkla eniştesini vurdu
Van'ın Muradiye ilçesinde gerçekleşen korkunç olayda edinilen bilgilere Van Muradiye ilçesi Karahan Mahallesi'nde yaşayan 12 yaşındaki Y.A, evde bulduğu av tüfeğiyle oynamaya başladı. Oynadığı tüfeğin tetiğine yanlışlıkla basan küçük çocuk evlerine misafirliğe gelen 35 yaşındaki eniştesi A.S'yi vurdu. Hemen hastaneye kaldırılan talihsiz adam tedavi altına alındı. Doktorların tüm uğraşlarına rağmen kurtarılamayan A.Ş. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
# Van# Yaralama# silahla vurulma
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
Korkunç olay! Bahçelievler'de eşi tarafından öldürüldü
Korkunç olay! Bahçelievler'de eşi tarafından öldürüldü
İnanılmaz olay! Yemeğine uyku ilacı atıp 4 çocuğu ile evden kaçtı
İnanılmaz olay! Yemeğine uyku ilacı atıp 4 çocuğu ile evden kaçtı
Son Haberler
Emniyet'in 'görüntü kaydı' genelgesi Danıştay'dan veto yedi!
Emniyet'in 'görüntü kaydı' genelgesi Danıştay'dan veto yedi!
Devlet desteğiyle Ordu'da seracılık yaygınlaştı
Devlet desteğiyle Ordu'da seracılık yaygınlaştı
18 yaş ve üstündekilere çift doz BioNTech aşısı olan kişiler için
18 yaş ve üstündekilere çift doz BioNTech aşısı olan kişiler için...
Depozito iade uygulaması nedir? Ürün depozitosu nasıl geri alınacak?
Depozito iade uygulaması nedir? Ürün depozitosu nasıl geri alınacak?
Sınava girecekler dikkat! ALES giriş belgeleri erişime açıldı
Sınava girecekler dikkat! ALES giriş belgeleri erişime açıldı
Korkunç olay! Bahçelievler'de eşi tarafından öldürüldü
Korkunç olay! Bahçelievler'de eşi tarafından öldürüldü
İnanılmaz olay! Yemeğine uyku ilacı atıp 4 çocuğu ile evden kaçtı
İnanılmaz olay! Yemeğine uyku ilacı atıp 4 çocuğu ile evden kaçtı
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Feghouli Galatasaray’da devam etmek istediğini söyledi
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Feghouli Galatasaray’da devam...
Galatasaray’a İrfan Can Eğribayat müjdesi
Galatasaray’a İrfan Can Eğribayat müjdesi
Adana’da orman yangını
Adana’da orman yangını