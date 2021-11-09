12 yaşındaki çocuk yanlışlıkla eniştesini vurdu

Van'ın Muradiye ilçesinde gerçekleşen korkunç olayda edinilen bilgilere Van Muradiye ilçesi Karahan Mahallesi'nde yaşayan 12 yaşındaki Y.A, evde bulduğu av tüfeğiyle oynamaya başladı. Oynadığı tüfeğin tetiğine yanlışlıkla basan küçük çocuk evlerine misafirliğe gelen 35 yaşındaki eniştesi A.S'yi vurdu. Hemen hastaneye kaldırılan talihsiz adam tedavi altına alındı. Doktorların tüm uğraşlarına rağmen kurtarılamayan A.Ş. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.