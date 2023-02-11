12 yaşındaki kahraman Rüzgar 8 kişiyi depremde kurtardı, kendisini kurtaramadı!













ANEN NEBAHAT TAŞ: "ELİMİ TUTMUŞTU"

"RÜZGARIM YOK"

"BENİM ÇOCUĞUM BİR MELEK"

Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen deprem felaketi Diyarbakır'ı da vurdu. Diyarbakır'da da çok sayıda bina depremde yerle bir olurken bu binalardan bir tanesi de Taş ailesinin yaşadıkları Bağlar ilçesinde bulunan Yoldaş apartmanıydı. Deprem anında henüz uyumamış olan 12 yaşındaki Rüzgar Taş, sarsıntı başlar başlamaz annesi Nebahat, babası Halim Taş ve altı kardeşini uyandırdı. Rüzgar, 5 kardeşinin birden binadan çıkmasına yardımcı olurken annesi, babası ve ablasıyla binadan tam çıkacakken bina çöktü.Çöken bir binanın altında kalan anne, baba ve kız kardeş, amca tarafından enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Rüzgar'ın amcası tüm ailenin dışarı çıkmasına yardımcı olurken 12 yaşındaki kahramanın cansız bedenine ulaştı.Kayıp çocuğunun fotoğrafına bakarken gözyaşlarına hakim olamayan anne Nebahat Taş, deprem sırasında uyuduklarını ve oğlu Rüzgar'ın herkesi uyandırarak kaçmalarına yardım ettiğini söyledi.Nebahat Taş, “Deprem o kadar büyüktü ki evin duvarlarına yapışmak zorunda kaldık. O sırada Rüzgar, “Korkma anne durur merak etme” dedi. Kuş gibi çırpındı yavrum. merdiveni nasıl bu kadar hızlı indik bilmiyorum". diye konuştu. Oğluyla arasındaki mesafenin bir metre olduğunu söyleyen Taş, şöyle devam etti: "Binanın çökmesine neden olan bir patlama oldu. Gözlerimi açtığımda yer altındaydım. O sırada eşim seslendi. Karanlıktı, hiçbir şey görmedim. Kafamdan kan akıyor. Eşime "Halim, başın çok kanıyor" dedim. Bana 'Ben de enkaz altındayım' dedi. O sırada kızımın sesi çınladı. Bina çıkışında 4 genç var. Bu genç adamlardan birinin bedeni benimkinin üzerinde duruyordu. Diğeri ise elleriyle ayaklarımı tutuyordu."Acılı anne oğlu Rüzgar'ın hiç sesini duymadığını söyledi ve eşinin yardım için aradığını anlattı. "Rüzgar'ın sesini hiç duymadım. Elime musluk takıldı, çıkardım. Kafama sıkışan bardağı çıkardım. Telefonum çalmaya devam etti. Arayan Rüzgar'ın öğretmeniydi açamadım Mahalledeki tüccarlar da beni aradı açamadım. Eşim bağırırken kayınbiraderimi duydum. Seni kurtaracağım, dedi. İlk başta kardeşini kurtardı. Sonra beni büyük bir çabayla çekti. Büyük oğlum 'Anne rüzgar yok' dedi.Zemin katın olduğu yere indiklerinde binanın çökmek üzere olduğunu anladıklarını ve kolonların tamamen patlamış olduğunu gördüklerini söyledi.Nebahat Taş, Rüzgar'ın çok iyi bir çocuk olduğunu anlatarak arkadaşlarıyla iyi geçinen, futbolu seven çok zeki ve iyi kalpli biri olduğundna bahsetti. "Oğlum bir melek oldu." diyen acılı anne "Çok çaresizim. Bir çocuğun acısından daha zor bir şey yoktur” dedi.