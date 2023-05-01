120 bin dolar değerindeki sanat eserini yiyen Üniversite öğrencisi: 'Acıkmıştım!'

Duvara bantlanmış bir muzun tartışmalı konsept sanatı bu kez bir üniversite öğrencisi tarafından yenilmesi nedeniyle gğndem oldu. Seul Ulusal Üniversitesi'ndeki bir sanat öğrencisi, hazırlanan sergiye giderek İtalyan sanatçılardan Maurizio Cattelan'ın Güney Kore'nin Seul kentindeki Leeum Müzesi'nde sergilenen ikonik eserlerinden bir tanesi olan meyveyi bulunduğu duvardaki bantından yırtarak yedi.
YEDİKTEN SONRA KABUĞUNU YENİDEN ASMIŞ
SANATÇI TEPKİ GÖSTERMEDİ
Bir müze sözcüsü, "Ani olay nedeniyle özel bir önlem almadıık. Olaydan Sanatçı Cattelan'a haber verildi ancak yanıt verilmedi" dedi. Öte yandan eser, Cattelan'ın 16 Temmuz'a kadar Seul Müzesi'nde bulunan WE kişisel sergisi kapsamında sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Muzun kendisi düzenli bir şekilde üç günde bir başkasıyla değiştiriliyor..
Cattelan'ın, popüler kültüre karşılık olarak meydan okuyan ve aynı zamanda da konsept sanat hakkında tartışmalara yol açan hicivli çalışmalarıyla tanınır.