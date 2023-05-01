DÜNYA
01 Mayıs 2023 - 20:03

120 bin dolar değerindeki sanat eserini yiyen Üniversite öğrencisi: 'Acıkmıştım!'

Bir üniversite öğrencisi, Güney Kore'nin başkenti Seul'de sergilenen ve serginin içinde İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 120.000 dolarlık muz sanat eserini yediler.

DÜNYA
01 Mayıs 2023 - 20:03
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120 bin dolar değerindeki sanat eserini yiyen Üniversite öğrencisi: 'Acıkmıştım!'
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Duvara bantlanmış bir muzun tartışmalı konsept sanatı bu kez bir üniversite öğrencisi tarafından yenilmesi nedeniyle gğndem oldu. Seul Ulusal Üniversitesi'ndeki bir sanat öğrencisi, hazırlanan sergiye giderek İtalyan sanatçılardan Maurizio Cattelan'ın Güney Kore'nin Seul kentindeki Leeum Müzesi'nde sergilenen ikonik eserlerinden bir tanesi olan meyveyi bulunduğu duvardaki bantından yırtarak yedi.

YEDİKTEN SONRA KABUĞUNU YENİDEN ASMIŞ

120 bin dolar değerindeki sanat eserini yiyen Üniversite öğrencisi

Bir müze sözcüsü, sergiyi gezen Üniversite öğrencisinin aç olduğu için muz yediğini ifade etti. Koreli öğrenci muzları yedikten sonra kabuklarını duvara yapıştırdı. Kabuğu daha sonrasında ise müzenin yetkilileri tarafından başka bir muz ile değiştirildi.

SANATÇI TEPKİ GÖSTERMEDİ



Bir müze sözcüsü, "Ani olay nedeniyle özel bir önlem almadıık. Olaydan Sanatçı Cattelan'a haber verildi ancak yanıt verilmedi" dedi.

Öte yandan eser, Cattelan'ın 16 Temmuz'a kadar Seul Müzesi'nde bulunan WE kişisel sergisi kapsamında sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Muzun kendisi düzenli bir şekilde üç günde bir başkasıyla değiştiriliyor..

120 bin dolar değerindeki sanat eserini yiyen Üniversite öğrencisi

Cattelan'ın, popüler kültüre karşılık olarak meydan okuyan ve aynı zamanda da konsept sanat hakkında tartışmalara yol açan hicivli çalışmalarıyla tanınır.

DAHA ÖNCESİNDE DE YENİLMİŞTİ..

 Öte yandan Cattelan'ın çalışmasındaki muz ilk yenen şey değil. Performans sanatçısı David Datuna, Miami'deki Art Basel'deki Perrotin galerisi içinde sergiye verilen muzu seçti ve hayranlıkla yemişti. Datuna daha sonra Instagram'da şunları paylaştı: "Bu parçayı gerçekten beğendim. Lezzetli. Vandalizm için değil, performans sanatı için muz yerim." dedi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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