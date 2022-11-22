120 bin kişi evini işini kurdu af bekliyor! Mahkumlara af çıkacak mı, infaz iyileştirmesi ne zaman çıkacak?







Mahkumlara af çıkacak mı?







2020 yılında başlayan pandemi nedeniyle yaklaşık 120 bin mahkum izinli olarak evlerine gönderilmişti. Mahkumlar hükümetten af talebinde bulunurken beklentileri az da olsa karşılayan bir karar alınarak açık cezaevlerinde kalan mahkumların izin süresi 31 temmuz 2023 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu gelişmelerin ardından binlerce mahkum hükümetten af düzenlemesi bekliyor. Mahkumlara af çıkacak mı, infaz iyileştirme yasası çıkar mı soruları araştırılmaya başlandı.Pandemi döneminde mahkumlara verilen izin ile 120 bin mahkum evine gönderildi. İzin süresi defalarca kez uzatıldı ve sonrasında daha uzun süreli bir karar alınarak 31 Temmuz 2023’e kadar uzatıldı. Mahkumların beklentisi hükümetten infaz affı çıkması yönünde. Böyle bir kararın çıkması halinde izne çıkarılan mahkumlar bir kereye mahsus olarak erken tahliye edilecekler. Kararın çıkması durumunda 120 bin mahkumun bir bölümü aftan yararlanmış olacak. Uzmanların açıklamasına göre 2 yıldır dışarda olan 120 bin mahkumun tekrar cezaevine dönmesi sorun yaratacak. İzinli olarak cezaevinden ayrılan mahkumların birçoğu işini kurdu, evlendi ve normal hayatına dönmeye başladı. Cezaevine geri dönüp kaldığı yerden devam etmenin sorun yaratacağı düşünülüyor. Hatta bu kişilerin zorunlu olarak yeniden içeri girmesinin firar vakalarını artırması da söz konusu. İzin süresinin dolmasıyla 120 bin mahkumun büyük bir bölümünün cezaevine dönmekten kaçınacağı düşünüldüğü için son günlerde infaz iyileştirmesi konusu gündeme geldi. Yasal bir düzenleme yapılması durumunda infaz iyileştirmesi yapılabilecek ve cezaevlerinden izne gönderilen mahkumların bu süreçte yeni bir suça karışmaması halinde affedilmesine imkan tanınacak. Şu an mahkumlara af çıkması ve infaz düzenlemesi ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme bulunmuyor. Konu hakkındaki karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacaktır.