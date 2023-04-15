1218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanesi bugün kapılarını açıyor!

Yapımı yaklaşık 10 yıl önce başlatılan Kocaeli Şehir Hastanesi, geçtiğimiz hafta içinde hasta kabul etmeye başlamıştı. Açılış hakkında bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açılışın 15 Nisan Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirileceğini ve bu dev kompleks ile birlikte sağlık sisteminin çok daha güçlü olabileceğini ifade etmişti.
AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAK
Ayrıca hastanede depreme karşı güçlendirilmiş olması için 1.069 adet sismik izolasyon cihazı kurulmuştur.