1218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanesi bugün kapılarını açıyor!







AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAK











Yapımı yaklaşık 10 yıl önce başlatılan Kocaeli Şehir Hastanesi, geçtiğimiz hafta içinde hasta kabul etmeye başlamıştı. Açılış hakkında bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açılışın 15 Nisan Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirileceğini ve bu dev kompleks ile birlikte sağlık sisteminin çok daha güçlü olabileceğini ifade etmişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kocaeli Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını yapacak. Şehir hastanesi 368.000 metrekarelik bir alanda 1.218 yataklı olarak planlandı. 218 poliklinik bulunan hastanede 188 adet yoğun bakım yatağı bulunurken, 30 diyaliz yatağı ile birlikte 63 ameliyathane bulunacak.Ayrıca hastanede depreme karşı güçlendirilmiş olması için 1.069 adet sismik izolasyon cihazı kurulmuştur.