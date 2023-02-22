13,5 milyon SGK, BAĞ-KUR ve Memur emeklisine müjde! TÜED 8000 TL ödeme açıkladı... Tüm emekliler tek imza ile alacak

Ülkemizde 13,5 milyon emekli bulunmaktadır. TÜED açıklamada bulundu. Emeklilere ödenecek miktar şubat ayı içerisinde yatırılacak. Ödemelerin 10.000 TL olması talebinde bulunuldu. Bu tutar için görüşmeler devam etmektedir. Emeklilere belirlenen tutar nedir? Merak edilen detaylar haberimizde.
EMEKLİLERE KARŞILIKSIZ 8000 TL ÖDEME!Ülkemizde 13,5 milyon emekli vatandaşımız bulunmaktadır. 8000 TL karşılıksız olarak ödenecektir. Emeklilere bu müjdeli haber Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) geldi. SSK, Bağ-Kur veya Memur Emeklileri için ödemeler geçerli olacaktır. Bu ödeme tüm emekliler için geçerli olacaktır. Geri ödemesiz gerçekleşen bu destek emekli maaş hesaplarına yatırılacaktır. Ödemenin 10.000 TL olması talebi ile görüşmeler başlatılmıştır.
Yeni yıl ile birlikte enflasyon rakamları artarken emekli maaşlarına da zam beraberinde geldi. Fakat bu artış gerçekleşse dahi artan ihtiyaç fiyatları nedeniyle temel ihtiyaçlar karşılanamaz oldu. Ay sonunu getirmekte zorluk çeken emekli vatandaşlarımız için bu sevindirici haber merakla beklenmektedir. Emekli vatandaşlar kendileri için en uygun bankayı aramaktadır. Türkiye Emekliler Derneği açıklamada bulundu. Başkanı olan Kazım Ergün 8000 TL ödemenin her emekli vatandaşımıza takdim edileceğini ve bunun için başvuruların başladığını belirtti. Bankalar arasında emekliler için promosyon yarışı gerçekleştiği gözle görülmekteydi. 3.000-7.000 TL arasında olan maaş promosyonu 10.000 TL'ye kadar çıkarıldı. Kazım Ergün açıklamasında geçtiğimiz ay ortalama 7500 TL civarında olan promosyonun Türkiye ekonomi Bankası görüşmesi ile 8.000 TL olarak belirlendiği müjdesini verdi. Fakat Kazım Ergün emekli vatandaşlar için yine düşük bir miktar olduğunu belirtmiştir. 10.000 TL 'ye çıkarılması gerektiğini belirterek çalışmalara başlamıştır. Bankalar ile görüşmelere devam eden Ergün, yardımcı olmaları talebinde bulunarak daha yüksek promosyon için taahhüt süresinin uzatılmasını dile getirdi.