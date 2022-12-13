Finans
13 Aralık 2022 - 11:13

13 Aralık altın fiyatlarında son durum tablosu ne? Gram ve çeyrek altın ne kadara satılıyor? Kapalıçarşı piyasasında güncel altın fiyatları..

Son zamanlardaki altın fiyatı durumu en çok araştırılan ve takip edilen günlük konulardan biri ve yatırımcılar internette sıklıkla gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları için arama yapıyorlar.

Finans
13 Aralık 2022 - 11:13
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13 Aralık altın fiyatlarında son durum tablosu ne? Gram ve çeyrek altın ne kadara satılıyor? Kapalıçarşı piyasasında güncel altın fiyatları..


Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Piyasadaki rakamları araştıran yatımcılar 13 Aralık 2022 altın fiyatlarının ne olduğunu sorgularken tablolardaki rakamlar mevcut durumu gösteriyor. Ons altının 1795 dolardan 1786 dolara dönmesinin ardından iç piyasa altın fiyatı da değişti. Peki, 13 Aralık altın fiyatlarında son durum tablosu ne? Gram ve çeyrek altın ne kadara satılıyor? İşte, 13 Aralık Salı güncel altın fiyatları..

Altın yatırımcıları kur ve ons altı değişimlerini yakından takip etmeye devam ediyor. Onsun altındaki değişim de iç piyasada altın fiyatlarını etkiledi.



13 Aralık altın fiyatları

13 ARALIK 2022 SALI GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın, değişimin ardından 1100 lira eşiğinden bir miktar uzaklaştı. Bugün 1 gram altın 1070 liradan satışa sunuluyor. Geçen hafta altının gramı 1079 liradan işlem görüyordu.

13 ARALIK 2022 SALI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın yatırımcılarının en çok rağbet ettiği emtialardan Çeyrek Altın 1750 liradan geri alınırken, satış fiyatı 1774 liradan işlem görüyor.

13 ARALIK 2022 SALI CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Toplu alım yapanların gözdesi Cumhuriyet altını 7184 liradan geri alınırken 7293 liradan satılıyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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