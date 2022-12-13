Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Piyasadaki rakamları araştıran yatımcılar 13 Aralık 2022 altın fiyatlarının ne olduğunu sorgularken tablolardaki rakamlar mevcut durumu gösteriyor. Ons altının 1795 dolardan 1786 dolara dönmesinin ardından iç piyasa altın fiyatı da değişti. Peki, 13 Aralık altın fiyatlarında son durum tablosu ne? Gram ve çeyrek altın ne kadara satılıyor? İşte, 13 Aralık Salı güncel altın fiyatları.. Altın yatırımcıları kur ve ons altı değişimlerini yakından takip etmeye devam ediyor. Onsun altındaki değişim de iç piyasada altın fiyatlarını etkiledi.
Finans
13 Aralık 2022 - 11:13
13 Aralık altın fiyatlarında son durum tablosu ne? Gram ve çeyrek altın ne kadara satılıyor? Kapalıçarşı piyasasında güncel altın fiyatları..
Son zamanlardaki altın fiyatı durumu en çok araştırılan ve takip edilen günlük konulardan biri ve yatırımcılar internette sıklıkla gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları için arama yapıyorlar.
Finans
13 Aralık 2022 - 11:13
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