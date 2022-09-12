Finans
12 Eylül 2022 - 13:53

13 Eylül ve 21 Eylül tarihlerini işaret ederek Doları olanları uyard! İslam Memiş gerçek fiyatları açıkladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, tarih verdi. O tarihler arasındaki gerçek rakamları belirtti. Tv100 sitesinde yayınladığı yazı da dolar ve altın fiyatlarında yanılıyorlar ifadesini kullandı. İşte detaylar...

Finans
12 Eylül 2022 - 13:53
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13 Eylül ve 21 Eylül tarihlerini işaret ederek Doları olanları uyard! İslam Memiş gerçek fiyatları açıkladı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, tarih verdi. O tarihler arasındaki gerçek rakamları belirtti. Dolar ve altın fiyatlarında yanılıyolar ifadesini kullandı. İşte detaylar...

Vatandaşlarımız birikim yatırım için altın dolar ve euro ya para yatırıyor. Peki piyadaki durumlar neyi gösterecek? İslam Memiş tv100.com' da bu konuyla ilgili bir yazı paylaştı. İşte o yazı;

Dolar endeksi (dxy) haftayı düşüşle tamamlıyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB), 24 yıl aradan sonra 75 baz puan faiz artırımı yaptı. Faiz kararı sonrası dolar endeksi (dxy), her ne kadar 110 seviyesine yükselse de yükseliş kalıcı olamadı. Dolar endeksi (dxy), güne 108,87 seviyesinden başladı. Kısa vade için görünüm negatif. Çünkü petrol fiyatının 90 dolar seviyesinin altına sarkması ve enflasyonun yumuşak inişi doların uluslararası piyasalarda geri çekilmesine yol açabilir. 13 Eylül’de ABD enflasyonunda yüzde 8,50’nin altına sarması, 20-21 tarihindeki FOMC toplantısında Fed’in 50 baz puanlık faiz artırıma destek verebilir. Genel beklenti 75 baz puan ama düşük gelen enflasyon Fed’in elini rahatlatır. Yıl sonuna kadar dolar endeksi (dxy), psikolojik destek seviyesi 100 seviyesine kadar gerileyebilir.

Bu durum gerçekleşirse emtia fiyatları ve kripto paralar için pozitif bir süreç demek olur. Özellikle elinde dolar bulunduran yatırımcısının risk dağıtmak için 4 ensturman ile takas yapması avantaj olarak görülür. Bu dört ensturman Eur, Sterlin, Altın ve Gümüş olarak ön plana çıkıyor.

Özellikle dolar için yön 13 Eylül ve 21 Eylül tarihlerine ilgi göstermek gerekli. Ancak konu “Dolar Endeksi” (dxy) olduğundan bunu dolar/TL kuru ile karıştırmamak gerek. Ondan sebep parite üzerinden işlem yapanları bağladığını belirtmek isterim.

Altın ve gümüşün ons fiyatları, pariteler, kripto paralar güne yükselişle, dolar düşüşle başladı. Emtia fiyatları yüzde 1, kripto paralar yüzde 6 yükseliş, dolar endeksinde yüzde 1 düşüş var. Bilgisayar ve tv ekranlarında düşük döviz kuru ve altın fiyatı görenler, buna inananlar, bu fiyatları referans alanlar yine yanılıyor!

Ekranda 18,23 gördüğünüz dolar/TL kuru 18,31-18,37 lira. Ekranda 1.005 lira gördüğünüz gram altın 1.020-1.025 lira.

Bu hafta da dolar/TL kuru 18,20’nin, altının gram fiyatı 1.000 liranın altına sarkmadı. Ekran ve piyasa gerçeklerini iyi kavramak gerek. İfadelerini kullandı.

EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
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