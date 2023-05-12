13 il için sarı kodlu sağanak yağış alarmı!







BUGÜN HAVA NASIL?





KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!







Mayıs ayının ortası, ama kara bulutlar hala gökyüzünde yayılıyor. Havaların ara sıra yükseldiği günlerde akla "bahar havası" getiren güneşli havalar gelip geçici. Şiddetli yağmurların ve fırtınaların kötü etkileri durmadı. Uzmanlar, 12 Mayıs 2023 haftasının son iş gününe ait son hava durumu raporunu paylaştı. Sonuç olarak 13 il için soru kodlu uyarılar yayınlanırken, birçok il olası sel ve su baskınlarına karşı uyarılıyor.Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgilerde yurt geneli parçalı çok bulutlu, doğuda Marmara ve Balıkesir illeri çevreleri, İç Ege ve İzmir illeri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde havanın parçalı çok bulutlu olması bekleniyor. İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklı sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar'ın yanı sıra Konya, Denizli, Bursa, Burdur, Isparta ve ANkara'da yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlar ayrıca, Kayseri, Sivas e Tunceli'de de görülecek. Elazığ, Malatya ve Kahramanmaraş dışında, Ordu, Giresun ve Tokat bölgelerinde de yerel kuvvetli yağış beklentisi var. Marmara'da kuzeydoğusundan kuvvetli rüzgar (40-60km/sa) esmesi bekleniyor.