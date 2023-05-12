GÜNDEM
12 Mayıs 2023 - 14:16

13 il için sarı kodlu sağanak yağış alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftanın son iş günü açıklanacak hava tahmin raporundaki uyarıları sıralı olarak yayınladı. Sıcaklıkların düşmeye başladığını söyleyen uzmanlar, 13 il için sarı uyarıda bulunarak sel uyarısına da dikkat çekti. Detaylar haberimizde..

GÜNDEM
12 Mayıs 2023 - 14:16
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13 il için sarı kodlu sağanak yağış alarmı!


Mayıs ayının ortası, ama kara bulutlar hala gökyüzünde yayılıyor. Havaların ara sıra yükseldiği günlerde akla "bahar havası" getiren güneşli havalar gelip geçici. Şiddetli yağmurların ve fırtınaların kötü etkileri durmadı. Uzmanlar, 12 Mayıs 2023 haftasının son iş gününe ait son hava durumu raporunu paylaştı. Sonuç olarak 13 il için soru kodlu uyarılar yayınlanırken, birçok il olası sel ve su baskınlarına karşı uyarılıyor.

BUGÜN HAVA NASIL?

13 il için sarı kodlu sağanak yağış alarmı

Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgilerde yurt geneli parçalı çok bulutlu, doğuda Marmara ve Balıkesir illeri çevreleri, İç Ege ve İzmir illeri ile Akdeniz'in iç kesimlerinde havanın parçalı çok bulutlu olması bekleniyor. İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklı sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!



Eskişehir, Kütahya ve Afyonkarahisar'ın yanı sıra Konya, Denizli, Bursa, Burdur, Isparta ve ANkara'da yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlar ayrıca, Kayseri, Sivas e Tunceli'de de görülecek. Elazığ, Malatya ve Kahramanmaraş dışında, Ordu, Giresun ve Tokat bölgelerinde de yerel kuvvetli yağış beklentisi var. Marmara'da kuzeydoğusundan kuvvetli rüzgar (40-60km/sa) esmesi bekleniyor.

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