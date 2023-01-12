13 Ocak'a kadar vaktiniz var! Formu dolduran kişilere net 30.000 TL nakit para! IBAN numarasını bildiren Şubat'a paralı girecek

Akbank'ın yeni ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında, vatandaşlar uygun geri ödeme seçenekleriyle 30.000 TL kredi kullanabilecek. Bu doğrultuda vatandaşlara 36 ay, 24 ay ve 12 ay vade seçeneği sunuluyor. Ayrıca gelir belgesi istenmediği gibi dosya masrafı da kesilmeyecek. Bankanın ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyenlerin kredi notu banka tarafından sorgulandıktan sonra, kredi puanı 1400 ve üzerinde olanlara 30.000 TL'lik kredi verilecek.
AKBANK KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?
Akbank müşterisi olanlar Akbank Direkt uygulamasından ya da SMS üzerinden başvurularını yapabilecekler. SMS üzerinden başvuru yapmak isteyenlerin; T.C kimlik numaralarını yazarak 4425'e mesaj göndermesi gerekiyor. SMS'le yapılan başvuruların sonucu yaklaşık beş dakika içinde yine SMS üzerinden açıklanıyor. Aynı zamanda size en yakın Akbank şubesine giderek de yüz yüze görüşmenin ardından ihtiyaç kredisi başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.