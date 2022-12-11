GÜNDEM
11 Aralık 2022 - 17:29

13 yaşındaki bir çocuk annesini korumak için bir adamı boğazından bıçakladı!

Sakarya'da 13 yaşındaki bir çocuk, "annesini rahatsız ettiği" iddiasıyla bir kişiyi boynundan bıçakladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNDEM
11 Aralık 2022 - 17:29
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13 yaşındaki bir çocuk annesini korumak için bir adamı boğazından bıçakladı!
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Olay Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana geldi. İlçe merkezindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda meydana gelen olayda 13 yaşında olduğu öğrenilen O.Ş. iddialara göre daha önce annesini taciz etmiş biriyle karşılaştı. O.Ş. yanıda taşıdığı bıçakla adama saldırdı ve onu boğazından keserek yaraladı.

13 yaşındaki bir çocuk annesini korumak için bir adamı boğazından bıçakladı

POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI



Olayı görem çevredeki vatadanşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler. Gelen ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı şahısa ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ambulansa alarak onu Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdılar. 13 yaşındaki O.Ş. ve 38 yaşındaki annesi R.S., olay yerinde polis tarafından tutuklandı.

13 yaşındaki bir çocuk annesini korumak için bir adamı boğazından bıçakladı

Olaya ilişkin geniş çapta bir inceleme başlatılırken, yaralı şahsın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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