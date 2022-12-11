13 yaşındaki bir çocuk annesini korumak için bir adamı boğazından bıçakladı!







POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI







Olay Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana geldi. İlçe merkezindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda meydana gelen olayda 13 yaşında olduğu öğrenilen O.Ş. iddialara göre daha önce annesini taciz etmiş biriyle karşılaştı. O.Ş. yanıda taşıdığı bıçakla adama saldırdı ve onu boğazından keserek yaraladı.Olayı görem çevredeki vatadanşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler. Gelen ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı şahısa ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra ambulansa alarak onu Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdılar. 13 yaşındaki O.Ş. ve 38 yaşındaki annesi R.S., olay yerinde polis tarafından tutuklandı.Olaya ilişkin geniş çapta bir inceleme başlatılırken, yaralı şahsın durumunun kritik olduğu öğrenildi.