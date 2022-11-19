135 yıllık not ev sahiplerini şaşırttı! Evin zemininde bulunan not kime ait!

Bir tesisatçı, İskoçya Edinburgh'daki bir evin döşeme tahtalarında açtığı delikte 135 yıllık bir mesaj içeren bir şişe bulduğunda gözlerine inanamadı. 50 yaşındaki Peter Allan, tesisat işleri için evin zeminini açtığında Viktorya dönemine ait bu zaman kapsülünü keşfetti.
Notu gören Allan evin sahibine haber vermek için aşağıya koştu.
Evin sahibi Stimpson notu okumak için şişeyi kırmak zorunda kaldığını ve buldukları karşısında heyecanlandığını söyledi. İlk olarak cımbız ve penseyle notu çıkarmaya çalıştıklarını ama notun yırtılmaya başladığını görünce çekiç ile şişeyi kırdığını ve nota ulaştığını söyleyen Stimpson "Hepimiz etrafına toplandık, meşaleleri ona doğrulttuk ve okumaya çalıştık, çok heyecan vericiydi." dedi. Notu okumaya başladıklarında evin inşaatında çalışan iki erkek işçi tarafından imzalanmış ve tarih atılmış olduğunu gören Stimpson bu sayede notun 132 yıllık olduğunu öğrenmiş oldu.