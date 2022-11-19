DÜNYA
19 Kasım 2022 - 13:53

135 yıllık not ev sahiplerini şaşırttı! Evin zemininde bulunan not kime ait!

Bir tesisatçı, Edinburgh'daki bir evin döşeme tahtalarında açtığı delikte 135 yıllık bir mesaj içeren bir şişe bulduğunda gözlerine inanamadı. Peki not kimin? Notta ne yazıyordu?

DÜNYA
19 Kasım 2022 - 13:53
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135 yıllık not ev sahiplerini şaşırttı! Evin zemininde bulunan not kime ait!


Bir tesisatçı, İskoçya Edinburgh'daki bir evin döşeme tahtalarında açtığı delikte 135 yıllık bir mesaj içeren bir şişe bulduğunda gözlerine inanamadı.

50 yaşındaki Peter Allan, tesisat işleri için evin zeminini açtığında Viktorya dönemine ait bu zaman kapsülünü keşfetti.



Notu gören Allan evin sahibine haber vermek için aşağıya koştu.

Evin sahibi Stimpson notu okumak için şişeyi kırmak zorunda kaldığını ve buldukları karşısında heyecanlandığını söyledi.

İlk olarak cımbız ve penseyle notu çıkarmaya çalıştıklarını ama notun yırtılmaya başladığını görünce çekiç ile şişeyi kırdığını ve nota ulaştığını söyleyen Stimpson "Hepimiz etrafına toplandık, meşaleleri ona doğrulttuk ve okumaya çalıştık, çok heyecan vericiydi." dedi.

Notu okumaya başladıklarında evin inşaatında çalışan iki erkek işçi tarafından imzalanmış ve tarih atılmış olduğunu gören Stimpson bu sayede notun 132 yıllık olduğunu öğrenmiş oldu.

135 yıllık not

Notta ne yazıyordu?

"James Ritchie ve John Grieve bu zemini döşediler ama viskiyi içmediler. 6 Ekim 1887. Bu şişeyi kim bulursa tozumuzun yol boyunca savrulduğunu düşünebilir. Notu muhafaza edin"

Stimpson "135 yıllık bir şişeyi kırdığım için kendimi çok kötü hissediyorum ama notaya ulaşmanın tek yolu buydu. Notu okuduktan sonra bir aile dostum yardımıyla 1881 yılındaki nüfus kayıtlarına bakarak notu yazanların kim olduğuna ulaştık" dedi.

Bu kişiler evin bulunduğu yere birkaç mil uzakta yaşayan fakir inşaat işçileriydi.

Stimpson: "Bunca zaman orada durduğunu ve bulmasaydık sonsuza kadar orada kalabileceğini düşünmek inanılmaz. Sadece 70'lerden ya da onun gibi bir şeyden değil, çok daha eski, çok havalı bir hatıraya sahibim" dedi.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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