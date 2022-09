137 Yıllık Saatli Kule Ilk Günkü Özelliğini Koruyor - Muğla

Muğla'nın ilk Belediye Başkanı Hacı Süleyman Efendi tarafından 1885 yılında iftar ve sahur vaktini bildirmek için dönemin ünlü ustalarından Rum Konstantin oğlu Filvari Usta'ya yaptırılan tarihi bina üzerinde bulunan saat, o günden bu yana 137 yıldır aralıksız çalışıyor. Saatin bakımını 48 yıldır sürdüren Orta Mahalle Muhtarı Akif Karadana, "Bu saatin tamiriyle ben ilgileniyorum an itibariyle benden sonra torunuma öğretiyorum, inşallah o ilgilenecek" dedi.Muğla'nın Menteşe ilçesinin en eski yapılardan bir tanesi olan Saatli Kule, Muğla'nın ilk belediye başkanı olan Hacı Süleyman Efendi ve eşi Pembe Hatun tarafından 1885 yılında hac dönüşünde yaptırıldı. Hacı Süleyman Efendi'nin Şam'da gördüğü bir saat kulesi modelinin aynısını Muğla'ya döndükten sonra dönemin ünlü ustalarından bir tanesi olan Rum Konstantin oğlu Filvari Usta'ya yaptırdığı kitabede yer alırken, kule 137 yıldır Muğlalılara zamanı doğru göstermeye devam etmekte.Saatli Kule aşağıdan yukarıya doğru küçülen kare plandan olmak suretiyle beş kattan oluşuyor. Alt katı dükkan olarak kullanılan kulenin beşinci katına ise yuvarlak saat kadranı yerleştirilmiş. Her katın cephesine sivri ve yuvarlak kemerli dikdörtgen pencereler açılmış. Tarihi saatli kulede bulunan 'çan' sayesinde, halk saati göremese de yapılan vuruşlar sayesinde saatin kaç olduğunu anlayabildiği belirtildi. 137 yıldır aralıksız çalışan saat ve kule Muğla'ya gelen herkesin dikkatini çekiyor.Muğla'nın Menteşe ilçesi Orta Mahalle Muhtarlığı yapan hem de 48 yıldır saatin bakımlarını yapan Akif Karadana yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi:“Muğla saatli kulesi Muğla'nın ilk belediye reislerinden Hacı Süleyman Efendi tarafından 1885 yılında hac ziyareti yaptığında Suriye Şam'da bu saatin aynısını görüyor. Muğla'ya döndükleri zaman bu saati burada inşa yaptırıyorlar. Yapanlar Rum ustası Kostantini Filibos ustaları. Osmanlı zamanlarında yapılmış. Babam daha önceden burada saatçilik yapıyordu, ben de ondan öğrendim. 74 yılında babam vefat edince bana bıraktı. Ben de 74 yılından bugüne kadar bu saatin arızasını gideriyorum. Ben buranın sahiplerini üç nesil olarak tanıyorum. Şu an için bu saatli kulenin sahibi Süleyman Aksoy. Buranın sorumlusu özel şahıs, burası mülk malı, tapulu bir yer, kamunun değil, belediyenin veya bir vakıfların değil. Ben burada saatin arızası olduğu zaman yapıyorum. Bu saat 2008 yılında Belediye ve Valilik tarafından restore edildi. Saatimiz Fransız malı ile çalışıyor mekanik saat başlarında saat kaç ise ona göre çalıyor saat 8 ise 8 defa 4 ise 4 defa yarımlarda tek çalıyor. Bu saatin tamiriyle ben ilgileniyorum şu anda, benden sonra torunuma öğretiyorum, inşallah o ilgilenecek.”