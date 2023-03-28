14.000 TL maaş ile çalışacak personel aranıyor! Kamuda görevlendirilecek: Yüksek maaşlı iş ilanı göz doldurdu

İşsizliğin önüne geçebilmek için bakanlıklar eksik olan personellerini resmi gazetede yayınlıyor. Bakanlıkların yanı sıra belediyeler de aynı şekilde personel ihtiyaçlarını belirleyerek, alınacak kadroları açıkladı. Mersin Büyükşehir de bu belediyelerden biri. Alım yapılacak kadro ve detaylar yazının devamında.
BELEDİYEDEN PERSONEL ALIMI
Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuruların tek bir kadroya alınacağı duyuruldu. Belediye bünyesinde çalışacak itfaiye eri alımı yapılacağı açıklandı. Başvuruların 31 Mart tarihine kadar yapılacağı iş arayan vatandaşlara duyuruldu. Şartları sağlayan vatandaşların başvurularını Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Ata Eğitim Merkezi'ne yapması gerektiği duyuruldu.