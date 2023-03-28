14.000 TL maaş ile çalışacak personel aranıyor! Kamuda görevlendirilecek: Yüksek maaşlı iş ilanı göz doldurdu







BELEDİYEDEN PERSONEL ALIMI







BAŞVURU KOŞULLARI

İşsizliğin önüne geçebilmek için bakanlıklar eksik olan personellerini resmi gazetede yayınlıyor. Bakanlıkların yanı sıra belediyeler de aynı şekilde personel ihtiyaçlarını belirleyerek, alınacak kadroları açıkladı. Mersin Büyükşehir de bu belediyelerden biri. Alım yapılacak kadro ve detaylar yazının devamında.Mersin Büyükşehir Belediyesi personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuruların tek bir kadroya alınacağı duyuruldu. Belediye bünyesinde çalışacak itfaiye eri alımı yapılacağı açıklandı. Başvuruların 31 Mart tarihine kadar yapılacağı iş arayan vatandaşlara duyuruldu. Şartları sağlayan vatandaşların başvurularını Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Ata Eğitim Merkezi'ne yapması gerektiği duyuruldu.-TC vatandaşı olmak, -30 yaşından büyük olmamak, -Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması, -Görevi sarsacak sağlık sorununun olmaması, -Hüküm giymemiş olmak, -Kamu hakkından men edilmemiş olmak, -KPSS puanı olması, -Kadınlarda boyun 160 cm üzeri , erkeklerde boyun 167 cm üzeri olması gerekir, -Diğer özel şartlar.