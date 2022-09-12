EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 03:57

14,18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları artışa ayak uydurdu! Bilezikler Kapış kapış gidiyor! Yatırımın tam zamanı...

Hafta sonunda altın bilezik fiyatı yükselmeye başladı. 14, 18 ve 22 ayar bilekliklerin fiyatları fırlayınca herkes bu bileklikleri aldı. Peki 11 Eylül Pazar altın bir bilezik ne kadar? En ucuz altın bilezik fiyatı nedir? İşte detaylar…

EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 03:57
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14,18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları artışa ayak uydurdu! Bilezikler Kapış kapış gidiyor! Yatırımın tam zamanı...


Bugün uluslararası piyasada altının fiyatı yükseldikçe bilezik fiyatı da yükselmeye başlıyor. 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları arttıkça altın satışına talep arttı.

Bugün açık piyasada altının spot fiyatı (ons) 1.717,35 Türk Lirası ve alış fiyatı 1.717,86 Türk Lirasıdır.



Altın gram 1.006 Türk Lirasından işlem görüyor. En çok merak edilen konulardan biri de altın bilezik fiyatı ile 14,18 ve 22 ayar altın bileklik fiyatı oldu.

Altın piyasasının oynaklığı altın bileklik fiyatlarını da etkiliyor. Düğün takılarının en popülerleri arasında yer alan 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları için anlık alım satım rakamları yayınlandı.

14 ayar Altın Bilezik Fiyatı

14 ayar altın bileziğin güncel alış fiyatı 557,87 Türk Lirası, satış fiyatı 668,59 Türk Lirasıdır.

18 ayar Altın Bilezik Fiyatı

18 ayar altın bileziğin alış fiyatı 735,03 Türk Lirası, satış fiyatı 735,25 Türk Lirasıdır.

22 Ayar Altın Bilezik Fiyatı

22 ayar altın bileziğin alış fiyatı 920,79 Türk Lirası, satış fiyatı 954,36 Türk Lirasıdır.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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