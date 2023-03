14 Mayıs'ı seçim günü olarak işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim günü tartışmasını sonlandırdı!

"TÜRKİYE DEPREM FIRTINASINDA"

"ELBETTE EKSİKLİKLER, SORUNLAR, GECİKMELER VAR"

"BÖLGEYE KAÇ KEZ GELDİLER?"

14 MAYIS MESAJI: "MİLLET GEREĞİNİ YAPACAK"

"6 ŞUBAT ÖNCESİNDE TÜM BORÇLARI SİLDİK"

Seçim günü belli oldu.. Partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamala yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de 14 Mayıs'ta seçime gidileceğini duyurdu. Deprem bölgesinde yıkılan, ağır ve orta hasarlı tüm binaların borçlarının 6 Şubat 2023'e kadar temizleneceği açıklandı. Erdoğan, Afet İmar Fonu kurulacağını ve Milli Risk Kalkanı Modeli Türkiye'nin kurulacağını da söyledi. EYT yönetmeliğinin çıkarılmasına değinen Erdoğan, "Vergi idarelerinin borç yapısına ilişkin yasa tasarısı da gündemimizdeki önemli konulardan biri." diye konuştu.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Bazıları kabul etmese de, "Yüzyılın Felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminden bu yana 11.400'den fazla deprem yaşadık. 62 ilçe ve 10.190 köyde ağır yıkıma yol açan depremler yaşanmaya devam ediyor. İçinde olduğumuz sürecin normal olmadığını söleyen bilim adamları var. Türkiye deprem fırtınasında.. Afeti önleyemeyiz, yıkımı hazırlamak, iyileştirmek, telafi etmek bizim görevimiz. Son bulgulara göre, deprem sonrasında 203 bin 958 binanın 583 bin 628 bağımsız bölüm yıkıldı ve ağır hasar gördü. Bunların yüzde 98'i 2000 yılından önce yapılmış yapılardır. Sadece harap olan bina sayısı 31.000'i, bağımsız alan sayısı ise 89.000'i aşmaktadır.TSK, tüm araçlarla ve onbinlerce kişiyle çalışmalara katıldı. Bölgeye gönderilen görevli sayısı 271 bin oldu. Yarım milyona yakın insan depremzedelerimizi desteklemek için koştu. Felaket haberi alır almaz şartları zorladık ve her şeyi yapmaya çalıştık. Elbette boşluklar, aksamalar ve gecikmeler oldu. Halkımızla adeta el ovuşturarak devletin ve hükümetin çökmesini bekleyen birini tanıyoruz. İlk anın eksiklikleri hızla dolduruldu.Bu vaveyla kırıcılar, sirk cambazları, karamsarlar bugüne kadar kaç defa bu bölgeyi gezdiler? Ben ve Cumhur İttifakı bu bölgeye iki kez gittik. Bu felaketin olduğu ilk andan itibaren her şeyi takip ettik ve envanter çıkardık. Misyonumuz, sahiplenilmesi gereken yasal ve politik hesaplara sahip çıkmaktır!Bu ülke 14 Mayıs'ta harekete geçecek. Böyle kuru sözler söyleyenleri asla ödüllendirmeyecektir. Şu an ızdırap çekiyoruz, tek gündemimiz yaşadığımız deprem ve depremin verdiği acı, sadece milletimizi dinliyoruz ama hepsini içimize alıyoruz. Skoru zamanı geldiğinde açıklayacağız. Muhalefet, başımız dertte ama dediğim gibi dikkatimizi çekiyoruz. İlk birkaç gündeki birkaç istisnai olayın dışında önemli bir güvenlik sorunu yaşanmadı.Bir Afet İmar Fonu kurma sürecindeyiz. Bu fon şeffaf bir yönetimle çalışacak ve afetler için uzun vadeli kaynak sağlayarak bütçe yükünü azaltacaktır. Deprem bölgesindeki yıkılmış, yıkılmaya yakın, orta hasarlı ve ağır hasarlı tüm binaların borçlarını 6 Şubat 2023 tarihine kadar siliyoruz. “TÜRKİYE ÜLKE RİSK MODELİ” OLUŞTURULDU “Kader olarak konum”u körü körüne kabul etmek olarak değil, daha güçlü bir mücadele için başlangıç ??noktası olarak tanımlıyoruz. Türkiye'nin Ulusal Risk Kalkanı'nı modellemeyi planlıyoruz, şehirlerimizi depreme dayanıklı hale getirmek için çalışmalara başladık. Ön görüşmeyi Cuma günü yapacağız. "EYT HAYIRLI OLSUN" Dünkü Genel Kurul toplantısında 2 milyon 250 bin orta vadeli çalışanı kapsayan EYT sözleşmesi görüşülerek kabul edildi. Böylelikle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için emeklilik yaşı şartı kaldırılmıştır. Ülkemize hayırlı olsun. Vergi dairesi borç yapısı kanunu gündemimizin en önemli maddelerinden biridir. İdari ve adli para cezaları dışında 2.000 TL'nin altındaki vergi borçları silinmesi, öğrenim kredisi ödenmesi ve sürücü belgesine ilişkin bazı ceza puanlarının kaldırılması da teklifte yer alıyor.