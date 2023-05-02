GÜNDEM
02 Mayıs 2023 - 12:11

14 Mayıs seçim günündeki yasaklar belli oldu! YSK saat 18.00'e kadar yapılmayacakları açıkladı..

14 Mayıs saat 18:00'e kadar medyada seçim ve seçim sonuçlarına ilişkin hiçbir haber, tahmin veya yorum yayınlanmayacaktır.

GÜNDEM
02 Mayıs 2023 - 12:11
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14 Mayıs seçim günündeki yasaklar belli oldu! YSK saat 18.00'e kadar yapılmayacakları açıkladı..


Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), 14 Mayıs Pazar günü uygulamaya alınacak olan yasakları duyurdu. YSK'nın duyurusunda 14 Mayıs saat 18:00'e kadar hiçbir medya kuruluşundan seçimin sonucuna ilişkin tahmin içeren yorum yapılmayacağı açıklandı.

Ayrıca saat 21:00'e kadar yayın yapma yasağı devam edecek olup, öte yandan, Seçim Günü alkollü içecek satışı yapılmayacaktır.

İşte YSK kararı:



298 sayılı Kanun'un 80. maddesi hükümlerine göre;

 a) Seçim günü saat 18:00'e kadar radyo istasyonları ve diğer gazetelerde seçim ve seçim sonuçları hakkında haber yapmamak, tahminde bulunmamak ve yorum yapmamak;

b) Radyo ve her türlü medyada 18:00-21:00 saatleri arasında sadece Yüksek Seçim Komisyonu tarafından seçime ilişkin yapılan haber ve duyurular yayınlanması;

c) Saat 21.00'den sonra tüm programlarda serbest olmasına; ancak Yüksek Seçim Kurulu gerekli görürse saat 21.00'den önce program yayınlanmasına karar verebileceğine; Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalması durumunda söz konusu aynı hükümler 28 Mayıs 2023 tarihinde uygulanmasına;

5- Karar örneği; a) Adalet Bakanlığı, b) İçişleri Bakanlığı, c) Seçime katılma hakkı olduğu tespit edilen ve beyan edilen siyasi partilerin genel başkanlarına;

ç) Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Yayın ve Televizyon Kurumu nezdinde YÜKSEK SEÇİM KURULU'nun karar No: 2023/94 3'e "Sonuç" konulu duyuru olarak gönderilmesine;

d) Meclisimizi Seçmen Listeleri Genel Müdürlüğü'nün www.ysk.gov.tr ​​adresinde yayınlanmasına;

e) İl ve ilçe Seçim Genel Müdürlüğüne ve Seçim Komisyonuna gönderilemsine;

f) 11 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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