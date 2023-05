14 Mayıs seçim günündeki yasaklar belli oldu! YSK saat 18.00'e kadar yapılmayacakları açıkladı..

İşte YSK kararı:







Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), 14 Mayıs Pazar günü uygulamaya alınacak olan yasakları duyurdu. YSK'nın duyurusunda 14 Mayıs saat 18:00'e kadar hiçbir medya kuruluşundan seçimin sonucuna ilişkin tahmin içeren yorum yapılmayacağı açıklandı. Ayrıca saat 21:00'e kadar yayın yapma yasağı devam edecek olup, öte yandan, Seçim Günü alkollü içecek satışı yapılmayacaktır.298 sayılı Kanun'un 80. maddesi hükümlerine göre; a) Seçim günü saat 18:00'e kadar radyo istasyonları ve diğer gazetelerde seçim ve seçim sonuçları hakkında haber yapmamak, tahminde bulunmamak ve yorum yapmamak; b) Radyo ve her türlü medyada 18:00-21:00 saatleri arasında sadece Yüksek Seçim Komisyonu tarafından seçime ilişkin yapılan haber ve duyurular yayınlanması; c) Saat 21.00'den sonra tüm programlarda serbest olmasına; ancak Yüksek Seçim Kurulu gerekli görürse saat 21.00'den önce program yayınlanmasına karar verebileceğine; Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalması durumunda söz konusu aynı hükümler 28 Mayıs 2023 tarihinde uygulanmasına; 5- Karar örneği; a) Adalet Bakanlığı, b) İçişleri Bakanlığı, c) Seçime katılma hakkı olduğu tespit edilen ve beyan edilen siyasi partilerin genel başkanlarına; ç) Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Yayın ve Televizyon Kurumu nezdinde YÜKSEK SEÇİM KURULU'nun karar No: 2023/94 3'e "Sonuç" konulu duyuru olarak gönderilmesine; d) Meclisimizi Seçmen Listeleri Genel Müdürlüğü'nün www.ysk.gov.tr ​​adresinde yayınlanmasına; e) İl ve ilçe Seçim Genel Müdürlüğüne ve Seçim Komisyonuna gönderilemsine; f) 11 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.