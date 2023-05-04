14 Mayıs seçim takviminde son düzlük: Seçim yasakları başlatıldı!













MAKAM OTOMOBİLLERİ VE RESMİ ARAÇLAR KULLANILMAYACAK

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği seçim takvimi çalışıyor. Bugün başlayan propaganda özgürlüğü ve bazı oy kullanma yasakları, takvime göre Seçim Günü'nden bir önceki saat 18.00'de sona erdirilecek. Seçimler katılım gösteren siyasi partiler il birlikte bağımsız adaylar, seçim propagandası süresinin sonuna kadar yazılı medya ilanları ve reklamları veya internet siteleri kurmak suretiyle sözlü, yazılı veya görsel propaganda yapabilirler. Ayrıca; vatandaşların e-posta adreslerine mesaj gönderilerek veya cep veya sabit telefonlara sesli, görüntülü ya da yazılı mesaj gönderilerek propaganda yapılamaz, sadece siyasi partiler üyelerine mesaj gönderebilirler.Mini-referandumlar, yazılı, sözlü, görsel ve medya medyası, anketler, adayların lehinde ya da aleyhinde veya seçmenlerin oylarını etkilemek amacıyla kamuoyu yoklamaları adına yapılan yayınlar yapılmayacak. Bu sürenin dışında ulusal çapta anket, anket, tahmin ve mini referandum şeklinde yayınlar adalet, doğruluk ve doğruluk ilkelerine saygı göstermek kaydıyla yapılabilir. Yurt dışında referandum, anket, tahmin, mini referandum gibi yayınlar üretilmez. Oylama sırasında ve anketler yayınlandığında, anketi yürüten kurumu, denek sayısını ve anketi kimin finanse ettiğini açıklanamaz.Seçim propagandasının başlamasından Seçim Günü'nün ertesi gününe kadar geçen sürede, Devletler, ilgili bütçeli idareler, devlet özel idareleri, mahalli idareler ve bunların alt birim ve kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri ile bunların kurum ve ortaklıkları ile birlikte diğer kamu kuruluşları: Şirket ve Bankacılık Kanunu hükümlerine göre tören yapmak, konuşma yapmak, beyanat vermek ve yayın yapmak amacıyla ilgili teşkilat kaynakları tarafından sağlanan iş ve hizmetler (açılış ve temel atma dahil) yasaktır. Seçim propagandasının başlangıcından Seçim Günü'nün ertesi gününe kadar Bakanlar ve Milletvekillerinin resmi araçlarla ilgili gezilere izin verilmez. Protokole göre bu amaçla yapılacak gezilerde karşılama ve uğurlama törenleri ve resmi ziyafetler düzenlenmeyecek. Bakan, belirlenen süre içinde, seçimle ilgili faaliyet ve konuşmalarında, seçimin temel kuralları ile 298 sayılı Kanunun seçmen kütüğüne ilişkin hükümleri ile bağlıdır. Ayrıca, bir kampanyanın başlangıcı ile Seçim Günü'nü takip eden gün arasında kamu görevlileri, Kabine üyeleri, milletvekilleri ve adaylar için yapılan kampanyalara katılamazlar.