14 Mayıs seçim takviminde son düzlük: Seçim yasakları başlatıldı!

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği seçim takvimi çalışıyor. Bugün başlayan propaganda özgürlüğü ve bazı oy kullanma yasakları, takvime göre Seçim Günü'nden bir önceki saat 18.00'de sona erdirilecek. Seçimler katılım gösteren siyasi partiler il birlikte bağımsız adaylar, seçim propagandası süresinin sonuna kadar yazılı medya ilanları ve reklamları veya internet siteleri kurmak suretiyle sözlü, yazılı veya görsel propaganda yapabilirler. Ayrıca; vatandaşların e-posta adreslerine mesaj gönderilerek veya cep veya sabit telefonlara sesli, görüntülü ya da yazılı mesaj gönderilerek propaganda yapılamaz, sadece siyasi partiler üyelerine mesaj gönderebilirler.
Mini-referandumlar, yazılı, sözlü, görsel ve medya medyası, anketler, adayların lehinde ya da aleyhinde veya seçmenlerin oylarını etkilemek amacıyla kamuoyu yoklamaları adına yapılan yayınlar yapılmayacak. Bu sürenin dışında ulusal çapta anket, anket, tahmin ve mini referandum şeklinde yayınlar adalet, doğruluk ve doğruluk ilkelerine saygı göstermek kaydıyla yapılabilir. Yurt dışında referandum, anket, tahmin, mini referandum gibi yayınlar üretilmez. Oylama sırasında ve anketler yayınlandığında, anketi yürüten kurumu, denek sayısını ve anketi kimin finanse ettiğini açıklanamaz.