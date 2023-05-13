GÜNDEM
13 Mayıs 2023 - 11:48

14 Mayıs seçim yasakları bugün devreye giriyor!

Türkiye genelinde seçimler için son viraja girildi. Bu kapsamda seçim yasakları bugün devreye girecek. Bugün saat 18.00'de başlayan propaganda yasağı 24 saat yürürlükte olacak.

GÜNDEM
13 Mayıs 2023 - 11:48
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
14 Mayıs seçim yasakları bugün devreye giriyor!


Yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 28. genel seçimler öncesinde ülke çapında oy kullanma yasağı bugün başlıyor. Türkiye'de oy verme işlemleri saat 08:00'de başlar ve saat 17:00'de sona erer. Seçim günü yasağı sabah saatlerinde devreye girecek.

Bugün saat 18.00'de başlayan propaganda yasağının yarın saat 18.00'a kadar süreceği bildirildi. Yarın oylama bitene kadar haber ve propaganda yayını yapılmayacaktır.



14 Mayıs seçim yasakları bugün devreye giriyor

KAFE VE EĞLENCE MEKANLARI SEÇİM GÜNÜ KAPALI OLACAK

18:00 – 21:00 saatleri arasında Seçim haberleri ve Yüksek Seçim Komisyonu duyuruları yayınlanacaktır. Saat 21:00'den sonra tüm yayınlar serbest yayın yapabilecekler. YSK bu süreyi daha erken belirleyebilir. Aynı zamanda Kahvehaneler, kafeler ve internet kafeler gibi halka açık tüm eğlence yerleri 'Seçim Günü kapalı' kalacaktır.

Dinlenme tesisi olan restoranlarda sadece yemek servisi yapılabilir. Saat 18:00'den sonra nikah kıyılabilir. Kamu düzenini sağlamaktan sorumlu olanlar dışında, yerleşim yerlerinde hiçbir silaha izin verilmeyecek.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ