Yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 28. genel seçimler öncesinde ülke çapında oy kullanma yasağı bugün başlıyor. Türkiye'de oy verme işlemleri saat 08:00'de başlar ve saat 17:00'de sona erer. Seçim günü yasağı sabah saatlerinde devreye girecek. Bugün saat 18.00'de başlayan propaganda yasağının yarın saat 18.00'a kadar süreceği bildirildi. Yarın oylama bitene kadar haber ve propaganda yayını yapılmayacaktır.
GÜNDEM
13 Mayıs 2023 - 11:48
14 Mayıs seçim yasakları bugün devreye giriyor!
Türkiye genelinde seçimler için son viraja girildi. Bu kapsamda seçim yasakları bugün devreye girecek. Bugün saat 18.00'de başlayan propaganda yasağı 24 saat yürürlükte olacak.
GÜNDEM
13 Mayıs 2023 - 11:48