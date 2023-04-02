İlçe Seçim Kurulu'nun 20 Mart tarihinde askıya aldığı seçmen kütükleri bugün askıdan geri alınacak. 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekilliği seçimleri için askıya alınan seçmen listelerinde itiraz süresi, listelerin kaldırılması ile birlikte sona erecek. Hastalık veya engellilik nedeniyle yatalak olan ve seyyar sandıkta oy kullanamayan seçmenlerin başvuruları bugün sona eriyor.
GÜNDEM
02 Nisan 2023 - 11:11
14 Mayıs seçimleri için askıya çıkarılan seçmen listeleri bugün geri indirilecek!
14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimler için bekleyen seçmen listesi bugün indirilerek ve aynı zamanda da itiraz süresi sona erdirilecek. Peki, seçmen kayıtları sorgulamaları nereden ve nasıl yapılacak? İşte detaylar..
GÜNDEM
02 Nisan 2023 - 11:11