14 Mayıs seçimleri için askıya çıkarılan seçmen listeleri bugün geri indirilecek!













SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İlçe Seçim Kurulu'nun 20 Mart tarihinde askıya aldığı seçmen kütükleri bugün askıdan geri alınacak. 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekilliği seçimleri için askıya alınan seçmen listelerinde itiraz süresi, listelerin kaldırılması ile birlikte sona erecek. Hastalık veya engellilik nedeniyle yatalak olan ve seyyar sandıkta oy kullanamayan seçmenlerin başvuruları bugün sona eriyor.14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanacak olan vatandaşlar, YSK ile e-Devlet tarafından sağlanan Ulusal Seçmen Kayıt Talep ekranından nerede oy kullanacaklarını öğrenebilecekler. Ancak 2 Nisan'dan itibaren seçmen kayıtları askıya alınacak ve itiraz süresi sona erdirilecek. Seçmen kayıt sorgulamaları sadece "https://secmen.ysk.gov.tr" adresin üzerinden, Yüksek Seçim Kurulu'nun seçmen sorgulamalarının yapıldığı mobil uygulaması üzerinden, 444 9 975 numarasıyla Yüksek Seçim Kurulu Çağrı Merkezi'nden ve e-Devlet üzerinden yapılabilecektir.