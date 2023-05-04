14 Mayıs seçimlerinde sandıklarda görev alacak olanların alacakları ücret belli oldu!







MEMURLAR İSYAN ETTİ

İşte 14 Mayıs seçimlerinin fiyatları:











14 Mayıs seçimleri kapıda. Seçimlerde sandık görevlilerine ödenen ücretler belirlendi. Sandıklarda görev alacak olan memurların seçimden sonra 396 lira alacakları öğernildi.2019 yılındaki seçimlerde 261 lira şeklinde ödenen sandık ücretinin sadece 396 liraya çıkarılması yetkililer arasında isyan çıkmasına neden oldu. Seçim süreci ve oy sayımından, kapalı oy pusulalarının Seçim Komisyonu'na teslimine kadar geçen sürede, sabahın erken saatlerinde yapılan çalışmalarda belirlenen rakamlar tepki topladı.4 yıl önce 2 bin 20 lira olan asgari ücret şimdi 8 bin 500 lira. 1/4 altın eskiden 377 liraydı, şimdi 2 bin liranın üzerinde. Yani ücretler reel kapsamda dört kattan fazla arttı. Ancak seçmenler için belirlenen ücretler dört yıl öncesine göre iki katına bile çıkmadı. Kamu Hizmeti Sendikası'nın konuyla ilgili tutumu ilginç olurken, 16 saati aşan çalışma saatlerinde ödenen ücretlerin memurların geçimini bile karşılayamaması büyük ses getirdi. Her gün enflasyon ve hayat pahalılığının karşısında ezilen memurlar, maaş zamlarına tepkilerini bir süredir çoğunlukla sosyal medya hesapları üzerinden dile getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu Memur-Sen'in genel kurulunda gerçekleştirdiği konuşmasında memurların durumunun iyilştirildiğini söylemiş ve zam talebiyle ilgili yorum yapmamıştı.