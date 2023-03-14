SİYASET
14 Mart 2023 - 22:00

14 Mayıs seçimlerine sadece bu partiler girebilecek! O partiler saf dışı kaldı!

14 Mayıs seçimlerine az bir zaman kala hangi partilerin seçime girebileceği yönünde bilgiler gelmeye başladı. Gelen haberlere yönelik 36 partinin tam listesine yer verildi. İşte o partiler haberimizde.

SİYASET
14 Mart 2023 - 22:00
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14 Mayıs seçimlerine sadece bu partiler girebilecek! O partiler saf dışı kaldı!
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Genel seçimler için geri sayım başlamak üzere olurken Yüksek Seçim Kurulu son dakika açıklamasını yaptı. Gelen bilgiler doğrultusunda 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlerde hangi partilerin katılım sağlayacağı yayınlandı. YSK tarafından gelen bilgilere bakılarak seçim günü 08.00 ve 17.00 arasında oy kullanımı yapılırken katılım sağlayacak partiler ise haberimizde yer almaktadır.

SEÇİME KATILACAK PARTİLER

Adalet Birlik Partisi



Adalet Partisi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)

Anavatan Partisi

Bağımsız Türkiye Partisi

Büyük Birlik Partisi

Büyük Türkiye Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi

Demokrasi ve Atılım Partisi - DEVA

2023 seçimlerine katılan partiler

Demokratik Sol Parti

Emek Partisi

Genç Parti

Güç Birliği Partisi

Hak ve Özgürlükler Partisi

Halkın Kurtuluş Partisi

Halkların Demokratik Partisi

Hür Dava Partisi

İYİ Parti

Memleket Partisi

Millet Partisi

Milliyetçi Hareket Partisi

Milli Yol Partisi

Saadet Partisi

Sol Parti

Türkiye Değişim Partisi

Türkiye İşçi Partisi

Türkiye Komünist Hareketi

Türkiye Komünist Partisi

Vatan Partisi

Yeniden Refah Partisi

Yenilik Partisi

Yeni Türkiye Partisi

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

Zafer Partisi

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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