14 Mayıs seçimlerine sadece bu partiler girebilecek! O partiler saf dışı kaldı!

Genel seçimler için geri sayım başlamak üzere olurken Yüksek Seçim Kurulu son dakika açıklamasını yaptı. Gelen bilgiler doğrultusunda 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimlerde hangi partilerin katılım sağlayacağı yayınlandı. YSK tarafından gelen bilgilere bakılarak seçim günü 08.00 ve 17.00 arasında oy kullanımı yapılırken katılım sağlayacak partiler ise haberimizde yer almaktadır.
SEÇİME KATILACAK PARTİLERAdalet Birlik Partisi
Adalet Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Anavatan Partisi Bağımsız Türkiye Partisi Büyük Birlik Partisi Büyük Türkiye Partisi Cumhuriyet Halk Partisi Demokrasi ve Atılım Partisi - DEVA
Demokratik Sol Parti Emek Partisi Genç Parti Güç Birliği Partisi Hak ve Özgürlükler Partisi Halkın Kurtuluş Partisi Halkların Demokratik Partisi Hür Dava Partisi İYİ Parti Memleket Partisi Millet Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Milli Yol Partisi Saadet Partisi Sol Parti Türkiye Değişim Partisi Türkiye İşçi Partisi Türkiye Komünist Hareketi Türkiye Komünist Partisi Vatan Partisi Yeniden Refah Partisi Yenilik Partisi Yeni Türkiye Partisi Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Zafer Partisi