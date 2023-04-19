Finans
19 Nisan 2023 - 21:15

14 Mayıs'tan önce başvurunuzu yapın! Hane başı 10.000 TL ödeme müjdesi verildi

İhtiyaç sahibi ailelere yeni sosyal destek geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı yardım ile başvuru yapan kişilere 10.000 TL nakit ödeme yapılacak. İşte başvuru şartları.

Finans
19 Nisan 2023 - 21:15
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14 Mayıs'tan önce başvurunuzu yapın! Hane başı 10.000 TL ödeme müjdesi verildi
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Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası düşük faizli kredi seçenekleri sunarken Erdoğan, bayram öncesi duyuruyu yaptı. 10 bin TL'ye kadar yapılacak ödemeler için ödeme kolaylığı sağlanırken 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvuruları başladı. Şubeye gitmeye gerek kalmadan oturduğunuz yerden 10 bin TL'nin sahibi olabilirsiniz.

KAMU BANKASI KREDİ BAŞVURULARI

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından duyurulan ihtiyaç kredisi için öncelikle belirlenen şartlara uygunluk kontrol ediliyor. Kredi kapsamı içerisinde başvuru yapmak isteyenler cep telefonlarından SMS göndererek işlemlerini kısa zamanda tamamlayabilir. Başvuru sonrası kredi değerlendirilmesi banka tarafından iletilir.



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Gelir belgesi olarak başvuruların yapılacağı krediler için 10 bin TL limit verildi. 36 ay vadeli olarak sunulan kredierin faiz oranları bir hayli düşük olurken ödeme kolaylığı sağlanır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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