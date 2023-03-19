14 milyon kişilik dev kampanya SGK'dan! O tarihe kadar başvuru yapılması şart: Borcu olanlar dikkat!

SGK'nın yaptığı açıklamadan 14 milyon 600 bin kişi yararlanabilecek. Borçların yapılandırılması bir çok kişi tarafından beklenmekteydi. Konum Meclisin kabulüne kalmıştı. Borçların yapılanması TBMM tarafından kabul edildi mi? Tüm detaylar haberimizde.
BORÇLAR YENİDEN YAPILANDIRILACAK!14 milyon 600 bin vatandaşı sevindirecek haber geldi. SGK'dan açıklama geldi. TBMM'ye sunulan konu meclis tarafından onaylandı. Borçların yapılandırılması konusu ile ilgili gerekli açıklamalar SGK'dan geldi.
Borçların ödenmesi ile ilgili açıklama ve o önemli tarih SGK tarafından duyuruldu. Bu kanun kapsamında yer alan vatandaşlarımızın başvuru yapması halinde borçlarını haziranın son gününe kadar ödemesi gerekmektedir. Diğer merak konusu ise hangi borçların yapılandırılacağı oldu. SGK sigorta primi, destek primi, işsizlik sigortası, idari para cezası gibi bir çok borcun yapılandırılması taraftarıdır. 2.000 TL altında borçlardan vazgeçilecek üzerinde olanlarda ise peşin ödemede Sosyal Güvenlik Kurumu %90 indirim sağlayacaktır. Belirtilen borç ödemeleri 48 aya bölünebilecek. Bunun için başvuruda bulunmanız yeterli olacaktır. Gelir testi sonucunda hane içinde kişi başına düşen gelirin brüt asgari tutarın üçte birinin altında olması durumunda borçların silinmesi söz konusuydu. Borcu olup silinmediyse gecikme zammı uygulanmayacak. Bu karardan yararlanmak için 31 Ağustos 2023 ödeme için son tarih olarak belirtildi. İsteğe bağlı olarak primini yatıranlara, nisan ayında başvuruların ödenmesi durumunda nisan sonrasında borçlar yapılandırılacak. Haziran ayına kadar başvurulması durumunda haziran sonrasında yapılandırılacaktır.