15-44 yaş arası kişilere cep harçlığı verilecek! Sadece bunu yapan 4.125 TL para alacak













YENİ PAKET DUYURULDU! 15 YAŞ ÜZERİNE 4.125 TL HARÇLIK VERİLECEK: İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR CEP HARÇLIĞI ÖDEMELERİ NE KADAR?

15 yaşına gelen herkese 4.125 TL tutarında para verilmesi için başvurmak için şu şartların yerine getirilmesi gerekiyor: - Başvuran kişinin T.C. Kimlik Numarası- 65 yaşından büyük olmamak - 15 yaşına gelmiş olmak - İşsiz olmak - Aylık Gelir Testi'nden geçmiş olmak - Başvuru yapılan İŞKUR'un bölgesinde yaşamakİş sahibi olmak isteyenler veya mevcut işlerini değiştirmek isteyenler, İŞKUR'un kurslarına başvurmaları gerekiyor. Yapılan başvurulara ek olarak, İŞKUR tarafından cep harçlığı da veriliyor. İŞKUR'dan cep harçlığı almak isteyenlerin, kursa katılacaklarının ispatlanması gerekiyor. Ayrıca, konu ile ilgili olarak kanıtlamaları istenen diğer belgeler de olabilir. İŞKUR'un sunduğu cep harçlığı, insanların başarılı bir işe atanmalarını sağlayacak kursları tamamlamalarını kolaylaştıracaktır.Ocak ayıyla birlikte yapılan güncellemeyle beraber meslek eğitim kurslarına ödenen ücret 137,51 TL'ye çıkarılmıştır. Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idare para cezalarının kullanımında garantisiz mesleki eğitim kurslarında 63,47 TL ödeme yapılmaktadır. İŞKUR meslek edinme kurslarına katılım için İŞKUR İl Müdürlükleri, Hizmet Merkezleri veya İŞKUR resmi internet sayfasından başvuru yapılabilir. Boş vakitlerin değerlendirilmesi ve cep harçlıklarının çıkarılmasıyla birlikte insanlar faydalı bir şekilde katılım sağlayabilirler.İşsizlik sigortasından yararlananlar için İŞKUR tarafından kurslara kayıt olma fırsatı sunulmaktadır. Bu kurslar, kişilerin meslek sahibi olmak için atılacak ilk adım olarak nitelendirilebilir. Ayrıca kurslara kayıt yaptıranlar, İŞKUR tarafından belirlenen kurallara uygun olarak cep harçlığı alma imkanına da sahiptir. İŞKUR, kursa kayıt yaptıranlara isteğe bağlı olarak sigortalılar, sosyal yardım, engelli maaşı ve dul aylığı gibi olanakların yanı sıra finanse etme imkanı da sunmaktadır.