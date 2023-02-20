15-45 yaş arasına cep harçlığı! Başvuranlar günlük 232 TL alacak: İşsizler dikkat!







Ne kadar ödeme yapılacak?







İŞKUR vatandaşlara farklı kurs imkanları sunuyor. Meslek edindirmeye yönelik düzenlenen bu kurslar 15 yaşını dolduran gençler için geçerli. Kurslara katılım gösteren vatandaşlara günlük olarak ödeme yapılacak. Vatandaşlar bir yandan para kazanırken bir yandan meslek öğrenecek.İŞKUR'da kayıt oluşturan kişilere 211,55 lira, işsizlik ödemesi alanlara 105,78 lira, öğrencilere 158,66 lira, geleceğin mesleği olarak nitelendirilen mesleklere katılım gösteren vatandaşlara ise 232,71 lira verilecek. Yapılacak ödeme meslek gruplarına göre farklılık gösterebilir. 81 ilden yapılması mümkün olan başvurular, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Bununla birlikte İŞKUR'un kendi sitesinden de kurslara başvurmak mümkün. Başvurusu onaylanan vatandaşlar kursa kabul edildikten sonra ödemelerini almaya başlayabilirler. Kursa katılan vatandaşlar bir yandan mesleki beceri kazanırken bir yandan para kazanabilecekler.