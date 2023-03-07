15-60 yaş arasındakiler başvursun! İŞKUR herkese günlük harçlık verecek: Aylık asgari ücreti geçiyor!







İŞKUR CEP HARÇLIĞI







İŞKUR tarafından şartları sağlayan bütün vatandaşlara harçlık ödemesi yapılıyor. Peki başvuru şartları nedir? Kimler yararlanabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İŞKUR tarafından cep harçlığı olarak bilinen ödemeler 15 yaşını geçen vatandaşlara yapılıyor. Ödemeden faydalanabilmek için kurum tarafından verilen meslek edindirme kurslarına başvuru yapmak gerekiyor. Meslek edindirme kurslarına başvuru yapan ve düzenli olarak devam eden kişilere cep harçlığı veriliyor. Başvurular İŞKUR aracılığıyla başvuru formu doldurulduktan sonra yapılıyor. Bu kursların en büyük hedefi genç insanların meslek kazanabilmesini sağlamak olarak belirlendi. Başvuru için gereken şartlar; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 15 yaşını geçmiş olmak, 65 yaşını geçmemek, herhangi bir yerde çalışmamak, aylık gelir testini geçmek, başvuru yapılan bölgede ikamet etmek gerekiyor.İŞKUR tarafından başvuru yapan kişinin kursa kabul edilmesinden sonra kurslar haftanın 6 günü devam eder. Başvuru yapan kişilerden iş arayan olanlara günlük 327.18 TL, öğrencilere 245.38 TL, işsizlik maaşı alanlara 163.59 TL, meslek programlarına düzenli olarak katılanlara 359.90 TL ödeme yapılır. Aynı zamanda kurs devam ettiği sürece kişilerin genel sağlık sigortaları ve meslek hastalığı sigorta primleri kurum tarafından karşılanmaktadır. İŞKUR cep harçlığı olarak bilinen ödemeler sosyal destek olarak düzenlenmiştir. İşsizlik maaşı olmayan, işsizlik sigorta primi ödeyen ve işsiz kaldığı sürece meslek edinmek isteyen kişiler bu ödemelerden faydalanabilir. Başvurular İŞKUR resmi internet sitesinde yer alan cep harçlığı başvurusu sayfasındaki form eksiksiz ve doğru şekilde doldurulduktan sonra yapılır ve kurum tarafından başvurular incelenir. Başvurusu onaylanan vatandaşlar onay aldıktan sonra düzenli olarak ödemelerini alabilmektedir. İŞKUR cep harçlığına başvuru yapabilmek için kişinin belirlenen süre içinde işsiz olması ve işsizlik sigorta primini ödemiş olması gerekmektedir.