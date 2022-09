15 Amerika üniversitesine direk geçiş imkanı veren çift diploma fırsatı

BAU Global ailesinin bir üyesi olan, merkezi Washington, D.C.'de yer alan ve bütün programları online olarak verilen Amerikan K-12 okulu Mentora American School, bu yıl ilk kez Bahçeşehir Koleji öğrencilerine Çift Diploma Programı hizmeti verecek. Çift Diploma Programı ile öğrenciler, 13 adet lise kredisinin yanında 5 adet Mentora American School lise kredisini tamamlayıp toplam 18 krediyle hem Türk lise aynı zamanda da Amerikan lisesi diplomasına sahip olacak. Tamamen çevrim içi, asenkron ve senkron eğitim modelleriyle öğrenciler; istedikleri yerden, istedikleri zaman öğretmenlik sertifikasına sahip Amerikalı öğretmenlerden derslerini alabilecek.Çift Diploma Programı mezunları aynı anda Mentora American School'un International University Alliance ile birlikte gerçekleştirdiği iş birliği çerçevesinde 15 Amerikan üniversitesine direkt geçiş hakkına da sahip olacak. Bu üniversitelere kabul aşamasında öğrencilerden herhangi bir dil yeterliliklerini belgelemeleri gereken sınav sonuçları ve başvuruları için gerekli olan kompozisyon yazma gerekliliği aranmayacak. Programın avantajları arasında öğrencileri için 1500 dolar veya daha çok burs imkanı da bulunuyor.Program hakkında açıklama yapan Mentora Education Group Genel Müdürü Matthew Benton, “Mentora American School Washington, D.C. merkezli yüzde 100 akreditasyonlu bir okul. şuandan itibaren Türkiye pazarına girmeyi planlıyoruz. İlk projemiz de Bahçeşehir Koleji ile ve amacımız lise öğrencilerine çift diploma imkanı sağlamak. Bu çift diploma Türk öğrencileri için aslında çok fazla bir fırsat. Hem kolejinden normal lise diplomasını alacak aynı anda online olarak katılım sağladığı Amerika okulumuzdan diploma sahibi olmuş olacaklar. Bu okul yüzde 100 Amerikan lisesi ve eğer yurtdışında eğitim hayatı düşünüyorlarsa bu diploma onlara büyük bir olanak sağlıyor” dedi.Online olarak verilecek olan eğitim konusu ile ilgili de ayrıntılar paylaşan Matthew Benton, “Öğrenciler online platformumuzdan asenkron olarak sistemde olan derslerin hepsini isterlerse bitirebilirler. Her zaman karşılarında Amerikalı bir öğretmenleri olacak. Karşılıklı geri bildirimlerle her an etkileşim içinde olabilecekler. İsterlerse de dersleri canlı şeklinde de takip edebilirler. Biz de buradan mentor hocalarla süreci hem takip edeceğiz eş zamanlı destek olacağız. Hem online dersler için eş zamanlı buradaki dersler için her an yardımcı olacaklar. Böylelikle öğrencilerimiz ekstra destek görecek” diye konuştu.“Öğrencilerimiz lise eğitimi boyunca herhangi bir zaman diliminde bu programı bitirebiliyor. Program sonu itibariyle bu diplomalar ile de Amerika'nın en güzel üniversiteleri arasında yer alan 15 üniversiteye de doğrudan kayıt yaptırabiliyorlar. Herhangi bir dil sınavına girmeden, garantili verilen vize ve burslarla üniversite eğitimini Amerika'da devam edebiliyorlar. Bu program sadece o 15 üniversiteler için değil ek olarak tüm dünya üniversitelerinde geçerli olan bir diploma verdiği için de harika bir referans olacak. Yani Amerika'da lise okuyan bir öğrenci diğer üniversitelerde diploması ile nelere sahip oluyorsa hem bir bu diploma ile Türk lise öğrencilerimiz de bu imkanları elinde bulunduracak.”Benton en son da Bahçeşehir Koleji ile başlanan çalışmanın tüm Türkiye'deki lise öğrencilerine uygulayabilecek şekilde devam etmeyi hedeflediklerini söyledi.Mentora American School'un Washington, D.C.'de ikamet eden Kuzey Amerika operasyonlarının CEO'su olan Bruce Davis ise bu diplomanın sadece Amerika'daki üniversiteler için değil ayrıca dünyadaki tüm üniversitelerden kabul almada oldukça önemli bir adım olacağının altını çizdi. Bruce Davis, “Bu iş birliğindeki amacımız yüksek kaliteli eğitim çözümlerini başta Türkiye'de sonrasında da diğer ülkelerde olmak suretiyle öğrencilere sunmak. Bahçeşehir Koleji için şuanda üstün kalitede eğitimli olan Amerikalı öğretmenlerini ve onların eğitimlerini programa sunuyoruz. İngilizce olarak alınan ikinci bir diplomaya ele geçirmek ABD'de eğitim almak isteyenler için büyük bir imkan sağlayacaktır. Temelde bir Amerikan lise diplomasına ele geçirmek uluslararası tüm üniversiteler için önemli bir katkı sağlıyor. Okulumuz ile ABD'deki üniversitelerle aramızda çok saygın bağlantılarımız var. Bu diploma, ABD'de, Kanada'da, Avustralya'da ya da bir başka ülkeden güzel bir üniversiteden kabul almada çok fazla önem taşıyor. Sadece bu değil öğrenci bununla birlikte üniversiteye girdiğindeki başarısını da etkileyecek bir eğitim alacak. Sadece ülke dışı üniversiteleri için değil yurtiçi üniversitesi için de akademik anlamda katkı sağlayacaktır. 600 farklı içerikten oluşan dersten herhangi birini alabilme imkanı, online eğitim alma gibi avantajlarla öğrenci kendisine değer katmış olacak” dedi.