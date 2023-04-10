15 gün içerisinde başvuran faizsiz kredinin tadına varacak! O bankadan kaçırılmaz kampanya: Tam 50.000 TL tüm borçları silecek!

O bankadan kimlik kartı ile 50.000 TL sıfır faiz kredi imkanından yararlanabilirsiniz. Başvuru için son 20 gün kaldı. Başvuru şartları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde.
O BANKADAN SIFIR FAİZ İLE 50.000 TL!İş Bankası milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürecek fırsat sundu. Başvuru yapan vatandaşlara sıfır faiz ile 50.000 TL kredi verilecektir. Bu kampanyayı ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşçu sosyal medya hesabından açıkladı.
İş Bankası müşterilere özel fırsatlar sunmaktadır. Kampanyadan yararlanmak için belirli koşulların sağlanması halinde 50.000 TL 12 ay vadeli kredi imkanı verilmektedir. Kredi miktarı 50.000 TL, 12 ay vade seçeneği ile sunulmaktadır. Sıfır faiz oranı ile büyük bir avantajdan yararlanılacaktır. Geri ödeme esnasında ek olarak faiz olmayacaktır. Kampanyadan yararlanmak için İş Bankası şubelerinden, internet şubesinden, mobil uygulamadan başvuruda bulunabilirsiniz. Bu kredi kampanyası ticari krediler için geçerli sayılacaktır. Şubeye gerek kalmadan telefon üzerinden başvuruda bulunulabilecektir. Başvuru esnasında (kimlik bilgileri, nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi), gelir belgesi sunulması gerekmektedir. Banka tarafından diğer belgelerin talebinde de bulunulabilir. İş Bankası, başvuru değerlendirme esnasında kredi notu, gelir düzeyi, borç ödeme performansını değerlendirerek inceleyecektir. Bunlar göz önünde bulundurularak onaylanıp onaylanmayacağı belirlenecektir.