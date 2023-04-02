15 Mayıs sabahı dolar bu kadar olacak! Fitch'ten flaş dolar tahmini: Hangi hükümet kazanırsa....







SEÇİM SONRASI DOLAR SEVİYESİ







Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaşması ile piyasalarda ne durumda olacak merek konusu olmaya başladı. 14 mayıs gününden sonra Türk lirasının değer kaybedebileceği açıklandı.!4 mayıs seçimlerinden sonra Türk lirasının değer kaybedeceği açıklandı. Neredeyse yüzde 15 - 25 aralığında değişecek olan bir düşüş yaşanacak. Yabancı kurumlar seçim sonrasında piyasalarda yaşanabilecek durumlar açısından değerlendirmelerde bulundu. Hangi hükümet gelirse gelsin ilk gündemin döviz piyasası olacağı açıklandı. Değerlendirmelerde bulunan kurumlar arasında yer alan Fitch Ratings Türkiye 2023 cari açık/GSYH oranını 4,3 olarak tahmin ettiğini belirtti.