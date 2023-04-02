EKONOMİ
02 Nisan 2023 - 11:30

15 Mayıs sabahı dolar bu kadar olacak! Fitch'ten flaş dolar tahmini: Hangi hükümet kazanırsa....

Türkiye'nin seçim dönemine giresiyle ekonominin de nasıl olacağı, dolar seviyesinin ne durumda olacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Fitch Ratings, döviz kurları hakkında şok edecek açıklamalarda bulundu. İşte detaylar.

EKONOMİ
02 Nisan 2023 - 11:30
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15 Mayıs sabahı dolar bu kadar olacak! Fitch'ten flaş dolar tahmini: Hangi hükümet kazanırsa....
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 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaşması ile piyasalarda ne durumda olacak merek konusu olmaya başladı. 14 mayıs gününden sonra Türk lirasının değer kaybedebileceği açıklandı.

dolar tahmini

SEÇİM SONRASI DOLAR SEVİYESİ



!4 mayıs seçimlerinden sonra Türk lirasının değer kaybedeceği açıklandı. Neredeyse yüzde 15 - 25 aralığında değişecek olan bir düşüş yaşanacak. Yabancı kurumlar seçim sonrasında piyasalarda yaşanabilecek durumlar açısından değerlendirmelerde bulundu. Hangi hükümet gelirse gelsin ilk gündemin döviz piyasası olacağı açıklandı. Değerlendirmelerde bulunan kurumlar arasında yer alan Fitch Ratings Türkiye 2023 cari açık/GSYH oranını 4,3 olarak tahmin ettiğini belirtti. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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