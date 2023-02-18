Kredi
18 Şubat 2023 - 13:15

15 milyon emekliye kamu bankalarından müjdeli nakit haberi! O bankalarda hesabı olan emekli 50 Bin TL'yi bir çırpıda alacak! Devlet destekli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi için acele edin!

15 milyon emeklinin beklediği kamu bankalarından sonunda geldi. Kredi kullanmak isteyen emeklilere 50000TL kredi verilecek. Detaylar ve açıklamalar haberimizin devamında sizlerle...

Kredi
18 Şubat 2023 - 13:15
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15 milyon emekliye kamu bankalarından müjdeli nakit haberi! O bankalarda hesabı olan emekli 50 Bin TL'yi bir çırpıda alacak! Devlet destekli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi için acele edin!
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Geçim sıkıntısının herkesi zorladığı bu günlerde vatandaş tek çözümü kredi almakta buldu. Promosyon yarışları devam eden bankalar yeni ihtiyaç kredisi kampanyaları yayımlamaya devam ediyor. Hangi bankalar ne kadar ihtiyaç kredisi sunuyor? Haberimizin devamında sizlerle...

emeklilere kredi

EMEKLİLERE MÜJDE! 50 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ



Yapılan son açıklamalarla birlikte kamu bankalarının emeklilere ihtiyaç kredisi verileceği duyurulmuştu. Bu kampanya da nakit kredi ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için uygun faizler sunuyor. Krediyi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara gerekli koşulları sağlaması durumunda ödemeleri hızlı bir şekilde verilecek ve aynı gün hesaplarına yatırılacaktır.

kredi

 Başvuruları emekli maaş hesabınızın üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bunun yanında kredi başvurularınızı Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların kamu bankalarında hesapları olması halinde başvurular gerçekleştirilmektedir. Bu bankalar üzerinde emekli maaşınızın olması durumunda ise kredi başvurusunu dakikalar içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru yapacak olan vatandaşların aynı zamanda bankaların belirli şartlarına da uyması gerekmektedir. İncelemelerin yapılması ve başvurunun kabul edilmesi durumunda en düşük faizlerle 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirilir. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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