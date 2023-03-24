EKONOMİ
24 Mart 2023 - 19:39

15 milyon emekliye müjde: Bayram ikramiyeleri 2 bin TL'ye yükseltildi!

AK Parti'nin grup başkanvekili Mustafa Elitaş, yaptığı bir açıklamada emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin bin 100 liradan 2 bin liraya çıkarıldığını açıkladı. Bu kapsamda, Türkiye genelindeki tüm emekli, vatandaşlar hem Ramazan hem de Kurban bayramında 2 bin lira alacaklar.

EKONOMİ
24 Mart 2023 - 19:39
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15 milyon emekliye müjde: Bayram ikramiyeleri 2 bin TL'ye yükseltildi!
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AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, emeklilere bayram ikramiyesinin 2 bin TL olacağını duyurdu. İkramiyeler hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda ödenecek ve tüm emekliler bu yıl toplamda 4 bin TL ikramiye ödeneği alacaklar.

Bayram ikramiyeleri 2 bin TL'ye yükseltildi



Yaklaşık olarak 15 milyon emeklinin faydalanacağı bayram ikramiyeleri hakkında bir açıklama yapan AK Parti'li Mustafa Ellitaş, emekli vatandaşlara Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi verilen 1.100 lira tutarındaki ikramiye ödeneklerini alınan yeni karar gereği 2.000 liraya çıkardıklarını söyledi. Elitaş, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

900 TL'LİK ARTIŞ

"Tasarıda bayram ikramiyesi dahil 1100 lira, Ramazan Bayramı için 2000 lira ve Kurban Bayramı için 2000 lira şeklinde er bir ikramiyemize 900'er lira zam yapıldı. Toplam sayı, EYT üyeleri de dahil olmak üzere yaklaşık 15 milyon kişiye ulaşacaktır."

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Elvan ÇILDIR
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