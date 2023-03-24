15 milyon emekliye müjde: Bayram ikramiyeleri 2 bin TL'ye yükseltildi!

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, emeklilere bayram ikramiyesinin 2 bin TL olacağını duyurdu. İkramiyeler hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda ödenecek ve tüm emekliler bu yıl toplamda 4 bin TL ikramiye ödeneği alacaklar.
Yaklaşık olarak 15 milyon emeklinin faydalanacağı bayram ikramiyeleri hakkında bir açıklama yapan AK Parti'li Mustafa Ellitaş, emekli vatandaşlara Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi verilen 1.100 lira tutarındaki ikramiye ödeneklerini alınan yeni karar gereği 2.000 liraya çıkardıklarını söyledi. Elitaş, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: