15 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı













Sağlık Bakanlığı 15 Ocak 2022 tarihli koronavirüs vaka tablosunu açıkladı.Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde sempton gösteren 384 bin 263 kişiye koronavirüs testi yapılırken, 63 bin 967 kişinin test sonucu pozitif çıktı.Hastalık sebebiyle son 24 saat içinde 177 kişi hayatını kaybederken, 52 bin 16 kişi ise iyileşerek eski sağlıklarına kavuştu.Tabloyu sosyal medya hesabından duyuran Fahrettin Koca ;"Salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Oran düşük olsa da, vaka sayısı çok yükselirse, yatan hasta sayımız bundan etkilenecektir. Bu hastalardan biri siz olabilirsiniz. Tedbir ve aşıyla olumsuz ihtimalleri azaltın." ifadelerini kullandı