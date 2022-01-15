15 Ocak koronavirüs tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanlığı 15 Ocak 2022 tarihli koronavirüs vaka tablosunu açıkladı.
VAKA SAYISI DÜNE GÖRE DÜŞTÜ
Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde sempton gösteren 384 bin 263 kişiye koronavirüs testi yapılırken, 63 bin 967 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
177 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Hastalık sebebiyle son 24 saat içinde 177 kişi hayatını kaybederken, 52 bin 16 kişi ise iyileşerek eski sağlıklarına kavuştu.
15 OCAK 2022 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU
Tabloyu sosyal medya hesabından duyuran Fahrettin Koca ;
"Salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Oran düşük olsa da, vaka sayısı çok yükselirse, yatan hasta sayımız bundan etkilenecektir. Bu hastalardan biri siz olabilirsiniz. Tedbir ve aşıyla olumsuz ihtimalleri azaltın." ifadelerini kullandı
VAKA SAYISI DÜNE GÖRE DÜŞTÜ
Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde sempton gösteren 384 bin 263 kişiye koronavirüs testi yapılırken, 63 bin 967 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
177 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Hastalık sebebiyle son 24 saat içinde 177 kişi hayatını kaybederken, 52 bin 16 kişi ise iyileşerek eski sağlıklarına kavuştu.
15 OCAK 2022 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU
Tabloyu sosyal medya hesabından duyuran Fahrettin Koca ;
"Salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Oran düşük olsa da, vaka sayısı çok yükselirse, yatan hasta sayımız bundan etkilenecektir. Bu hastalardan biri siz olabilirsiniz. Tedbir ve aşıyla olumsuz ihtimalleri azaltın." ifadelerini kullandı