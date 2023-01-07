Memur kesimini çok yakından ilgilendiren bir karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda; yemek giderlerinin bütçeden karşılanmamış olan kısmı çalışan tarafından günlük olarak kesileceği bildirildi. Resmi Gazete'de yayınlanan son habere göre öğle yemeği, memurlar için 3,81 TL'den 15,55 TL'ye, sözleşmeli çalışanlar için 4,64 TL'den 18,59 TL'ye alınacak. Karar 15 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Konuyla ilgili karar 7 Ocak Cumartesi günü yayımlandı. Maliye Bakanlığı tarafından Gıda Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği olarak yayımlanan kararda memur ve sözleşmeli çalışanların 2023 yılı yemek ve hizmet karşılığı alacakları asgari ücret belirlendiği bildirildi.
EKONOMİ
07 Ocak 2023 - 16:49
15 Ocak'tan itibaren her ay maaşlardan günlük 18,59 TL kesinti yapılacak!
15 Ocak'ta yürürlüğe girecek Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, öğle yemeğinden faydalanan memurlardan günlük 3,81 lira ile 15,55 lira arasın ücret kesintisi yapılacak. Sözleşmeli işçiler de aldıkları maaşa göre günlük olarak 4,64 lira ile 18,59 lira arasında değişen öğle yemeği bedelinin ödemesini yapacak.
EKONOMİ
07 Ocak 2023 - 16:49
TAKİP ET
EDİTÖR