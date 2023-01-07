15 Ocak’tan itibaren her ay maaşlardan günlük 18,59 TL kesinti yapılacak!













ANKARA, İSTANBUL, İZMİR VE DİĞER İLLERİN KARŞILAMA BEDELLERİ

Memur kesimini çok yakından ilgilendiren bir karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda; yemek giderlerinin bütçeden karşılanmamış olan kısmı çalışan tarafından günlük olarak kesileceği bildirildi. Resmi Gazete'de yayınlanan son habere göre öğle yemeği, memurlar için 3,81 TL'den 15,55 TL'ye, sözleşmeli çalışanlar için 4,64 TL'den 18,59 TL'ye alınacak. Karar 15 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Konuyla ilgili karar 7 Ocak Cumartesi günü yayımlandı. Maliye Bakanlığı tarafından Gıda Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği olarak yayımlanan kararda memur ve sözleşmeli çalışanların 2023 yılı yemek ve hizmet karşılığı alacakları asgari ücret belirlendiği bildirildi.Ankara, İstanbul ve İzmir harcamalarının üçte ikisi, diğer illerin yarısı olmak üzere kuruluş bütçesine konulan ödeneklerden karşılanması kararlaştırıldı. 15 Ocak 2023 tarihinden 14 Ocak 2024 tarihine kadar öğle yemeği hizmetinden yararlanacak görevlilerden günlük 3,81 lira ile 15,55 lira arasında ücret tahsil edilecektir. Sözleşmeli işçiler de aldıkları maaş kapsamında günlük olarak 4,64 lira ile 18,59 lira arası değişen öğle yemeği ödemesi yapacak. Bun kapsamda günlük yemek ücreti 600'e (600 dahil) kadar ek statüsü olan memurlar için 3,81 lira, ek statüsü 1700'e (1700 dahil) kadar olan memurlar için 6,48 lira, 2 bin 800' kadar (2 bin 800 dahil) ek istatistiklerle 8,05 lira, 4 bin 200'e kadar (4 bin 200 dahil) ek istatistiklerle 10, 43 lira, 5 bin 400'e kadar (5 bin 400 dahil) 13,89 ve 5 bin 400 15,55 lira tahsil edilecek.