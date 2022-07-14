15 Temmuz 2022 vapurlar ücretsiz mi? 15 Temmuz 2022 toplu taşıma araçları ücretsiz mi? Yarın İETT ücretsiz mi?







15 Temmuz 2022 vapurlar ücretli mi?







15 Temmuz 2022 Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil ilan edilmesi nedeniyle birçok yer kapalı olacak. Vatandaş sorularına yanıt aramaktadır. 15 Temmuz günü toplu taşıma ücretsiz mi? Vapurlar ücretsiz mi? sorularını merak etmekte ve araştırmaktadırlar.İETT, metro, Marmaray, vapur ve şehir hatları toplu taşımalar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ücretsiz olacaktır. Ücretsiz hizmet verecektir.Konu ile ilgili bakanlık açıklamalarda bulundu: 'İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ücretsiz olacaktır. Vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı yolculuklar dileriz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi plakalı otobüsleri ile raylı sistem araçları yine 15 Temmuz'da ücretsizdir.'