15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Bulut: 'Biz oyunlara gelmeyeceğiz'













Bu yıl 13.'sü düzenlenen Sivas Tanıtım Günleri etkinlikleri Yenikapı'da başladı. Etkinliklerde Sivas'ın yöresel lezzetlerinin yanı sıra tarihi ve kültürel değerleri tanıtılacak.Etkinlikte bir konuşma yapan 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı ve SUDEF Genel Başkanı Erol Bulut, "Bugün Sivaslılar yılının 13. yılını kutluyoruz. Geleneklerimiz, göreneklerimizi yaşamayı özlemiştik. Her yıl burada bir tema işliyoruz. Sivaslılar biliyoruz ki İstanbul'da 3 milyonuz. Sivas ülkenin kimyası çimentosu yapıştırıcısı Sivas'tan terörist çıkmaz Sivaslı darbeyi sevmez. Sivaslı birlik ve beraberliği sever. Birbirimizle bir olacağız oyunlara gelmeyeceğiz. Bu memlekette yaşananları unutmayacağız. Bizi Alevi-Sünni diye birbirimize düşürdüler, sanki bir başka yabancı gibi birbirimize tanıttılar. Türk-Kürt diye de aynı şeyi yaptılar. Ama Allah ayetinde söylüyor ki 'Ben sizi fırka fırka yarattım ki tanışıp da dost olasınız diye.' O yüzden birbirimizi sevmemiz lazım, sevmezsek Müslüman bile olamayız. Teknoloji OSB sanayini tanıtmak biz aynı zamanda Nuri Demirağ'ı unutmamak lazım. Çünkü kendisi 1944 yılında uçak üretmiş. Kafalarımızı değiştirmemiz lazım, oyuna gelmememiz lazım. Ülkemizin geleceğine bakmak lazım, istikbalimize bakmamız, evlatlarımızın geleceğine bakmak lazım. Hep bize tuzak kuruyorlar. Ayağımıza çelme takıyorlar. Bize 'hizmetçi ol' diyorlar ancak biz hizmetçi olamayız, çünkü dedelerimiz hiçbir zaman hizmetçi olmamışlar. Biz daha sonra yöneten olacağız. Mustafa Kemal Atatürk 'İstikbal göklerdedir' diyor. Biz an itibariyle İHA, SİHA ve Hürkuş'larımız ile dünyada bu kategoride birinci sıraya yükseliyoruz. Ama buna inanacağız. Destek verirsek biz ayakta oluruz, eğer biz zayıf olursak bize kimseden dost olmaz. Uluslararası dost yok çünkü" dedi.