15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü bordo mavi bayrak süsledi

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda bitime 3 hafta kala evinde konuk ettiği Antalyaspor ile berabere kalan Trabzonspor hanesine 1 puan yazdırarak şampiyonluğunu ilan etmişti.38 senedir şampiyonluğa hasret olan Trabzon halkı bu şampiyonluğu sabaha kadar büyük bir coşkuyla kutlamıştı.
800 bin nüfuslu ilin nüfusu maç günü 2 milyonu aşarken kutlamalar Trabzon dışında İstanbul, Ankara başta olmak üzere çok sayıda ilde ve yurtdışında çok sayıda bölgede coşkuyla kutlandı. Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı. Bordo mavi renkli bayrağın dalgalandığı köprü ise dron ile havadan görüntülendi.
800 bin nüfuslu ilin nüfusu maç günü 2 milyonu aşarken kutlamalar Trabzon dışında İstanbul, Ankara başta olmak üzere çok sayıda ilde ve yurtdışında çok sayıda bölgede coşkuyla kutlandı. Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı. Bordo mavi renkli bayrağın dalgalandığı köprü ise dron ile havadan görüntülendi.