SPOR
02 Mayıs 2022 - 10:12

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü bordo mavi bayrak süsledi

Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor’da kutlamalar devam ederken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asılan bordo mavi bayrak havadan görüntülendi.

SPOR
02 Mayıs 2022 - 10:12
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü bordo mavi bayrak süsledi
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda bitime 3 hafta kala evinde konuk ettiği Antalyaspor ile berabere kalan Trabzonspor hanesine 1 puan yazdırarak şampiyonluğunu ilan etmişti.38 senedir şampiyonluğa hasret olan Trabzon halkı bu şampiyonluğu sabaha kadar büyük bir coşkuyla kutlamıştı.

800 bin nüfuslu ilin nüfusu maç günü 2 milyonu aşarken kutlamalar Trabzon dışında İstanbul, Ankara başta olmak üzere çok sayıda ilde ve yurtdışında çok sayıda bölgede coşkuyla kutlandı. Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı. Bordo mavi renkli bayrağın dalgalandığı köprü ise dron ile havadan görüntülendi.
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
İlginizi Çekebilir
Anadolu Efes'ten büyük başarı! 5. kez Final-Four'da
Anadolu Efes'ten büyük başarı! 5. kez Final-Four'da
Sportif atıcılıkta yeni bir yüz Yağız Hacısüleymanoğlu
Sportif atıcılıkta yeni bir yüz Yağız Hacısüleymanoğlu
Son Haberler
Bayram'ın ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı
Bayram'ın ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşeceklerinin sinyalini verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşeceklerinin sinyalini verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la görüşme gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la görüşme...
Anadolu Efes'ten büyük başarı! 5. kez Final-Four'da
Anadolu Efes'ten büyük başarı! 5. kez Final-Four'da
Polis'ten göçmen evine baskın!
Polis'ten göçmen evine baskın!
Enerji Bakanlığı duyurdu! 65 memur alımı yapılacak!
Enerji Bakanlığı duyurdu! 65 memur alımı yapılacak!
E-devletten yeni hizmet! Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Sorgulaması Yapılabilecek
E-devletten yeni hizmet! Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası Sorgulaması...
Bayram öncesi benzine zam
Bayram öncesi benzine zam
Ales sonuçları açıklandı
Ales sonuçları açıklandı
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın