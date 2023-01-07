Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 Kasım 2022'de yapılan ara seçimlerin ardından başkanlık için oylama süreci başlatıldı. Oylama sürecinin 4. Seçim Günü'nde yapılan 15. turda Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Kevin McCarthy, uzun uğraşlar ve gergin anların ardından cumhurbaşkanlığını kazanmaya yetecek desteği kazandı. McCarthy, 15. Seçim turu sonunda 216 oyla Temsilciler Meclisi'nin yeni Başkanı seçildi. McCarthy, muhalefet milletvekillerini ikna etmek için günler harcadı. McCarthy ve sadece bir oy almak isteyen destekçileri ile muhalefet arasında gerginlikler yaşandı. Demokratlar parti lideri Hakeem Jeffries için oy vermeye devam ediyor.
DÜNYA
07 Ocak 2023 - 16:08
15 tur devam eden ABD Temsilciler Meclis oylaması tamamlandı: Başkanlık koltuğuna Kevin McCarthy oturdu!
ABD Temsilciler Meclisi'ndeki kriz 15 turdur devam eden oylama tamamlandı. Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Kevin McCarthy ikna çabaları sonrası başkan seçildi. Kriz nedeniyle, ABD Federal Eyalet Yasama organı neredeyse durma noktasındaydı.
DÜNYA
07 Ocak 2023 - 16:08
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