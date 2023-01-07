15 tur devam eden ABD Temsilciler Meclis oylaması tamamlandı: Başkanlık koltuğuna Kevin McCarthy oturdu!













MCARTHY YEMİN EDEREK GÖREVE BAŞLADI

Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 Kasım 2022'de yapılan ara seçimlerin ardından başkanlık için oylama süreci başlatıldı. Oylama sürecinin 4. Seçim Günü'nde yapılan 15. turda Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Kevin McCarthy, uzun uğraşlar ve gergin anların ardından cumhurbaşkanlığını kazanmaya yetecek desteği kazandı. McCarthy, 15. Seçim turu sonunda 216 oyla Temsilciler Meclisi'nin yeni Başkanı seçildi. McCarthy, muhalefet milletvekillerini ikna etmek için günler harcadı. McCarthy ve sadece bir oy almak isteyen destekçileri ile muhalefet arasında gerginlikler yaşandı. Demokratlar parti lideri Hakeem Jeffries için oy vermeye devam ediyor.ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan 15. tur oylamanın ardından Cumhuriyetçi Parti'den Kevin McCarthy, Ulusal Meclis'in yeni Başkanı seçildi. Temsilciler Meclisi'ndeki ilk konuşmasına başlamadan önce yemin ederek, Meclis Başkanı olarak asıl sormluluğunun partisine veya Kongre'ye değil, ülkesine karşı olduğunu söyledi. McCarthy daha sonra ilk konuşmasında "Kolay bir seçimdi, değil mi" diye şaka yaptı. Kevin McCarthy, konuşmasında sürecin ilerlemesine bağlı olarak bu yıl içinde burada yapılacakların bundan sonraki her şeyin gidişatını belirleyeceğini aktardı. Çin ve ABD arasındaki "ekonomik rekabete" atıfta bulunan McCarthy, bu rekabetin ülkesine fayda sağlamasını istediğini söyledi. McCarthy, "Çin Komünist Partisi'ne gelince, Çin'e gelen yüzbinlerce işi nasıl geri kazanacağımızı araştırabilmek adına bu konuyla ilgili iki partiden seçilmiş bir komite oluşturacaklarını ve ardından bu ekonomik rekabette kendilerinin kazanacaklarını ifade etti.