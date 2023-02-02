15 üyeden 8'inin oyunu alan Zühtü Arslan, üçüncü kez AYM başkanı oldu!













CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DESTEK VERDİĞİ ADAY SEÇİMİ KAYBETTİ

Zühtü Arslan'ın Anayasa Mahkemesi'ndeki (AYM) görev süresi 13 Şubat'ta sona erdi ve Yüksek Mahkeme yeniden başkanlık seçimine gitti. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun gerçekleştirdiği gizli oylamada 15 üyeden 8'inin oyu ile salt çoğunluk elde eden Zühtü Arslan üçüncü kez Anayasa Mahkemesi Başkanı seçildi. Bir diğer adaylar olarak belirlenen İrfan Fidan beş, Kadir Özkaya ise iki oy aldılar.Bilindiği üzere; seçimlerde biri başkan, ikisi başkan yardımcısı ve 12 üye olmak üzere 15 AYM üyesinin oyunun salt çoğunluğunu alan aday dört yıl süreyle başkanlığı yürütür.Daha öncesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan İrfan Fidan Yargıtay'a seçildi ve iki aydan kısa bir süre sonra Anayasa Mahkemesi'ne atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine ataması yapılan İrfan Fidan'ın adaylığı tartışma yaratmıştı. İrfan Fidan, yapılan gizli oylamada 5 oy alarak seçimi kaybetti. Zühtü Arslan, 17 Nisan 2012 tarihinde Üniversite Genel Kurulu'nun gösterdiği üç adayın içinden Cumhurbaşkanı imzasıyla AYM üyeliğine getirilmişti. İlk olarak 10 Şubat 2015'te Yargıtay Başkanlığına seçilen Arslan, dört yıllık bir görev süresinden sonra 25 Ocak 2019 seçimlerinde salt çoğunluğu elde ederek yeniden AYM Başkanı olmuştu. Zühtü Arslan, 13 Şubat 2019'da Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçildi ve üçüncü kez başkanlık koltuğuna oturdu.