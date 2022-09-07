YAŞAM
07 Eylül 2022 - 21:20

15 yaşında ehliyetsiz bindiği motosiklet ölümüne sebep oldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosikletle yol kenarındaki demir korkuluklara çarpan ve ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk, hastanedeki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

YAŞAM
07 Eylül 2022 - 21:20
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15 yaşında ehliyetsiz bindiği motosiklet ölümüne sebep oldu


Olay, 3 Eylül tarihinde Kocaeli'nin Darıca ilçesi Tuzla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Darıca merkez istikametinde motosikletiyle hareket halinde olan Muhammet Efe Sevim (15), bir müddet sonra direksiyon kontrolden çıktı. Bunun üzerine motosiklet, kaldırıma çıkarak yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Kazanın şiddetiyle sürücü Muhammet Efe Sevim ve motosiklette yolcu olarak bulunan N.D. (14) yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yollandı. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay mahalinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 4 gündür yaşam mücadelesi veren Muhammet Efe Sevim, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



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